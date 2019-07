"Mis hijos se quedaron sin papá y yo sin compañero; queremos que los responsables paguen"

Luego de conocerse en la tarde del lunes el fallecimiento de Horacio Borda, el dueño de una parrilla en el norte de la ciudad quien permanecía internado tras recibir un fuerte golpe en su cabeza al quedar en medio de una pelea de punteros políticos, su pareja habló y pidió justicia.

parrillada horacio borda 2.jpg El lugar en donde Borda cayó tras la pelea y golpeó su cabeza. Archivo UNO Santa Fe

parrillada horacio borda.jpg El local comercial dónde se produjo la pelea en el norte de la ciudad. Archivo UNO Santa Fe

"Ya venía mal, me habían dicho que su corazón no iba a soportar y lo estaban medicando para subirle la presión. Yo lo veía muy agotado. Ayer como nunca, antes de irme me acerqué le di un beso y el también me dio uno y al rato me llaman y me dicen que hizo un paro y no lo pudieron reanimar. Uno de los enfermeros de la terapia me dijo que por suerte no sufrió, se fue apagando de a poco", relató Luciana Díaz, su mujer al hacer referencia a lo últimos minutos con vida de Horacio, a los micrófonos de Radio EME.

En cuanto a cómo sigue la causa hoy pidió: "Quiero que los cuatro implicados en el hecho paguen, porque aún hay dos personas que no están identificadas y que serían los hijos de uno de los detenidos. Mi marido no se merecía morir. Mis hijos se quedaron sin padre y yo me quedé sin compañero. Me quedo con los mejores momentos que viví con él en estos siete años".

parrillada horacio borda 3.jpg Jorgelina Díaz, la pareja de Horacio Borda. Archivo UNO Santa Fe

"Por algo Dios se lo llevó, todo tiene un propósito en la vida, pero quiero justicia para él. Mi hijo sabe que su papá no está, ahora lo hablaremos bien y le haremos entender que papá ya no está", finalizó la mujer.

Violento ataque

Horacio Borda permaneció tres meses internado luego de que en la madrugada del 29 de marzo sufrió una agresión mientras atendía su parrilla en el norte de la ciudad.

En una mesa había dos hombres que estaban cenando. Pasada la medianoche, cerca de las 1.30, ingresaron otros hombres armados con fierros. Uno de ellos le gritó a quien estaba sentado en la mesa "te enganché".

Acto seguido, se produjo una discusión por la colocación de cartelería política en la calle. Borda intercedió para evitar que el comensal fuera agredido pero él recibió uno de los golpes. El parrillero cayó pesadamente y golpeó su cabeza.

El suceso narrado sería el segundo ocurrido en la misma noche, ya que antes se habían cruzado en la calle colocando cartelería política para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Detenido

A mediados de abril, detuvieron a M. T. de 27 años, como presunto responsable del ataque contra Horacio Borda. El caso estuvo a cargo de la fiscal de Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Ana Laura Gioria.

El juez de la Instrucción Penal Preparatoria le impuso prisión preventiva como imputado por la tentativa de homicidio.

Con la muerte de Horacio Borda, la calificación legal pasa a ser la de homicidio calificado. La pena prevista en el artículo 89 del Código Penal argentino es de 8 y 25 años de prisión.