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B° Candioti: robaron 40 millones de pesos en la administración de dos locales gastronómicos tras vulnerar sistemas seguridad

Sucedió al comienzo del fin de semana largo por Semana Santa. Delincuentes con precisos conocimientos del inmueble y de los sistemas de seguridad ingresaron por un patio, los vulneraron y robaron 40 millones de pesos destinados al pago de sueldos.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de abril 2026 · 10:42hs
B° Candioti: robaron 40 millones de pesos en la administración de dos locales gastronómicos tras vulnerar sistemas de sensores y seguridad

B° Candioti: robaron 40 millones de pesos en la administración de dos locales gastronómicos tras vulnerar sistemas de sensores y seguridad

A inicios del fin de semana largo, dos empresarios gastronómicos del barrio Candioti de la capital santafesina denunciaron el robo de 40 millones de pesos en efectivo de la administración de dos locales comerciales: "Don Marcos" y "Gloria".

Conforme a la denuncia de los damnificados, los delincuentes accedieron al inmueble donde funciona la administración a través del patio, vulneraron aberturas y también frustraron los sistemas de sensores de alarmas de vigilancia y otros dispositivos conectados a una agencia proveedora de seguridad.

Los montos de dinero robado estaban agrupados en 20 millones, 16 millones y 4 millones, totalizando un perjuicio de 40 millones de pesos en efectivo, dinero que estaba destinado al pago de los sueldos de los trabajadores.

Denuncia y análisis del robo

La denuncia de los empresarios damnificados fue realizada en la Comisaría 3ª del barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe. Los oficiales recibieron el testimonio de las víctimas, quienes señalaron que los ladrones además robaron el DVR de las cámaras de seguridad y el DVR del sistema de alarma.

Los policías que recibieron la denuncia observaron que los delincuentes que ejecutaron el robo evidentemente conocían la geografía del lugar, ya que primero accedieron a un patio interno y tuvieron que sortear paredes medianeras y patios interiores de otras viviendas.

Otro de los rasgos sobresalientes es que los ladrones contaban con conocimientos muy precisos para vulnerar los sistemas de sensores de alarmas, que se activan de manera muy sensible. A esto se suma el aparente conocimiento del dinero guardado y la extracción que realizaron de los 40 millones de pesos que estaban en distintos sitios.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre la ocurrencia del millonario robo perpetrado en la administración de ambos emprendimientos gastronómicos fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos jefes trasladaron la información al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Clelia Trossero.

La funcionaria judicial ordenó la realización de peritajes criminalísticos en el lugar, la búsqueda de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, al menos 48 horas previas al momento en que se estima fue cometido el robo.

Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que los pesquisas de la PDI Región I quedaron a cargo de la investigación para el esclarecimiento del millonario robo.

Candioti millones robo
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