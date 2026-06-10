Nueva ordenanza de habilitaciones en Santa Fe: beneficios para kioscos, verdulerías y comercios medianos

La Municipalidad pondrá en marcha una nueva Ordenanza de Habilitación de Negocios que simplifica trámites, elimina requisitos para pequeños comercios, extiende plazos para locales medianos y digitaliza todo el proceso

La Municipalidad pondrá en marcha una nueva Ordenanza de Habilitación de Negocios

A partir del próximo 18 de junio entrará en vigencia en la ciudad una nueva Ordenanza de Habilitación de Negocios , una herramienta impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti que busca agilizar los trámites para la apertura de comercios y reducir las trabas burocráticas que históricamente complicaron el inicio de actividades económicas.

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe , Rosario Alemán , explicó en diálogo con LT10 que el principal objetivo de la normativa es facilitar el camino a quienes invierten, generan empleo y apuestan al desarrollo económico local. "Buscamos simplificarle el trámite a quien genera empleo y desarrollo económico, reduciendo la burocracia sin perder la seguridad y el orden", sostuvo la funcionaria.

Habilitaciones automáticas para pequeños comercios

Uno de los cambios más importantes beneficiará a los pequeños comercios de hasta 200 metros cuadrados, como kioscos, despensas, verdulerías y otros negocios de cercanía.

Según detalló Alemán, aquellos locales que cuenten con el correspondiente apto de seguridad alimentaria ya no deberán presentar planos de edificación para obtener la habilitación municipal. "La presentación de planos era un trámite engorroso y costoso para muchos emprendedores", señaló.

Gracias a esta modificación, 21 comercios de Santa Fe quedarán habilitados automáticamente desde el momento en que la ordenanza entre en vigencia, agilizando significativamente los tiempos administrativos.

Más estabilidad para comercios medianos

La nueva normativa también introduce cambios para los establecimientos de entre 200 y 1.000 metros cuadrados, un segmento que hasta ahora debía recurrir a habilitaciones temporarias con vencimiento anual.

A partir de la implementación de la ordenanza, estos locales podrán acceder a habilitaciones con una vigencia de hasta 10 años, aun cuando no cuenten con final de obra, mediante el pago de una sobretasa vinculada al Derecho de Registro e Inspección (DReI).

"Hoy muchos comercios quedaban habilitados solamente por un año. Ahora podrán contar con una previsibilidad mucho mayor para desarrollar su actividad", explicó Alemán.

Trámites 100% digitales

Otro de los ejes centrales de la reforma es la digitalización completa del sistema. La funcionaria remarcó que todos los procedimientos vinculados a habilitaciones comerciales podrán realizarse de manera virtual, evitando traslados y reduciendo tiempos de gestión.

La plataforma permitirá no solo tramitar aperturas de negocios, sino también realizar cambios de razón social, transferencias de fondos de comercio y otras gestiones administrativas.

Según datos municipales, en la ciudad se registran alrededor de 100 trámites de este tipo por año, por lo que la digitalización representa una mejora significativa para comerciantes y empresarios.

Una normativa adaptada a los cambios del comercio

Alemán destacó además que la Municipalidad mantiene un diálogo permanente con entidades representativas del sector privado para adecuar las regulaciones a las nuevas dinámicas económicas y de consumo.

"Las normativas suelen ser estáticas, pero la actividad económica es dinámica. Por eso trabajamos junto al Centro Comercial para actualizar las reglas cuando sea necesario", afirmó.

Entre las novedades, la ordenanza también contempla mecanismos que permitirán que locales comerciales de gran tamaño puedan subdividirse y albergar más de una actividad económica, evitando trámites excesivos y favoreciendo una mayor ocupación de espacios comerciales.

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