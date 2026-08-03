Plaza Italia: abren el concurso de proyectos para la remodelación integral del espacio frente a la Legislatura

Tras finalizar un intenso proceso participativo con vecinos e instituciones, el Colegio de Arquitectos formalizó la convocatoria pública para remodelar un espacio clave del casco histórico santafesino. Se prevé que el proyecto ganador se conozca en septiembre y que las obras comiencen el año próximo.

El plan para devolverle el espacio público a la ciudadanía y transformar la Plaza Italia entra en una etapa decisiva. Con la presentación oficial de los resultados del proceso participativo ante la Legislatura provincial y el Colegio de Arquitectos, la iniciativa sumó un hito clave con el llamado a ideas para los profesionales de la región.

"El 3 de agosto se va a proceder a la apertura oficial del concurso para los proyectos de puesta en valor de la Plaza Italia, a partir de unas bases que han compendiado todas las instancias participativas que tuvimos durante estas semanas" , confirmó la arquitecta Victoria Alconchel , representante del Colegio de Arquitectos de Santa Fe. La convocatoria reúne los aportes recabados en talleres con vecinales, instituciones locales, centros educativos y las asociaciones ligadas a la comunidad italiana.

Una herramienta abierta y con plazos definidos

La competencia estará dirigida a profesionales de toda la bota santafesina, quienes contarán con un margen de mes y medio para diseñar sus propuestas creativas. "Hasta el 14 de septiembre va a estar abierta la posibilidad de que todos los arquitectos y arquitectas de la provincia de Santa Fe presenten sus propuestas", puntualizó Alconchel en declaraciones a Telefé Santa Fe.

La arquitecta destacó la metodología elegida para llevar adelante la intervención urbana, ponderando la iniciativa de las autoridades legislativas y académicas: "La utilización del concurso como herramienta abierta y transparente nos permitirá validar el mejor proyecto y haber abierto la posibilidad de participación a todas las instancias de la ciudad de Santa Fe".

Según el cronograma establecido, la resolución no tardará en llegar. "Finalizando el mes de septiembre, puntualmente el 21 de septiembre, vamos a tener oficialmente el proyecto ganador", adelantó la profesional.

Obras en marcha para el año próximo

El compromiso institucional apunta a concretar las obras en el corto plazo para que el espacio remodelado sea una realidad para los vecinos del casco cívico. "Existe el compromiso concreto de que esto se construya. Están dados los tiempos para que, luego del proyecto, se pueda iniciar la elaboración del pliego ejecutivo y se llame a licitación para que el año que viene efectivamente comiencen las obras de remodelación de la plaza y, seguramente, hacia mediados de año pueda inaugurarse", ratificó Alconchel.

Entre la preservación del patrimonio y la mirada contemporánea

El diagnóstico participativo arrojó conceptos claros sobre lo que la comunidad santafesina espera para este espacio emblemático. De acuerdo con Alconchel, las consultas revelaron un doble deseo: resguardar la identidad actual del predio y proyectar mejoras modernas.

Por un lado, los vecinos manifestaron que "quieren conservar la vegetación, el paisaje urbano, el valor cívico e histórico que tiene el área para la capital provincial, la visual hacia la Legislatura, el Paseo de la Constitución y la posibilidad de que se sigan realizando eventos públicos y actos institucionales".

Por el otro, las expectativas a futuro demandan una adaptación a las nuevas formas de habitar la ciudad. "Plantean que la plaza incorpore espacios de encuentro, espacios verdes, una plaza histórica por su vinculación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un espacio para las infancias con más juegos y que sea accesible para todas las personas, tanto adultos mayores como niños", detalló la referente del Colegio de Arquitectos.

En ese marco, la arquitecta concluyó que el desafío del nuevo diseño será responder a estas expectativas urbanas actuales: "Tenemos que pensar en una nueva condición del espacio público, quizás no tanto rememorando algunas características de la histórica Plaza Pringles, sino con una mirada más contemporánea y contemplativa, para recuperar un nuevo lugar en Santa Fe que sea realmente accesible, útil y de pertenencia para los vecinos y para quienes visiten el casco histórico de la capital".