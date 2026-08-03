Uno Santa Fe | Santa Fe | El Niño

El Niño: la Provincia inicia las rondas territoriales para coordinar la respuesta ante la emergencia hídrica

El Gobierno comenzará este lunes una serie de encuentros regionales con municipios y comunas de los 19 departamentos para fortalecer la planificación y la respuesta frente a un eventual impacto del fenómeno climático.

3 de agosto 2026 · 18:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Niño: la Provincia inicia las rondas territoriales para coordinar la respuesta ante la emergencia hídrica

El Niño: la Provincia inicia las rondas territoriales para coordinar la respuesta ante la emergencia hídrica

El Gobierno de Santa Fe comenzará este lunes una serie de reuniones regionales con municipios y comunas de toda la provincia para coordinar acciones de prevención y respuesta ante un posible escenario de emergencia hídrica por el fenómeno de El Niño.

La iniciativa abarcará los 19 departamentos y busca fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales.

Anticipación y seguimiento

El anuncio fue realizado por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien sostuvo que "la anticipación y el seguimiento ante el fenómeno de El Niño son las claves" para minimizar el impacto que puedan generar las lluvias y crecidas.

Santa Fe se prepara para un fenómeno de El Niño histórico: cuáles son las localidades con mayor riesgo de inundación

La primera jornada tendrá lugar este lunes en Avellaneda y reunirá a representantes de los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. El cronograma continuará el martes por la mañana en Rafaela, con autoridades de Castellanos, Las Colonias y San Martín, mientras que por la tarde será el turno de 9 de Julio y San Cristóbal, en la ciudad de Ceres.

Encuentros

Las recorridas seguirán la semana próxima. El lunes 10 de agosto habrá encuentros con los departamentos Belgrano, Iriondo y Caseros, por la mañana, y Rosario y San Lorenzo, por la tarde.

En tanto, el martes 11 se desarrollará una reunión con representantes de General López y Constitución, mientras que el miércoles el encuentro será en la ciudad de Santa Fe, con los departamentos La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo.

Coudannes explicó que el objetivo es fortalecer la articulación con municipios y comunas, al considerar que los gobiernos locales constituyen el primer nivel de respuesta ante una eventual emergencia hídrica.

El Niño Provincia emergencia encuentros
Noticias relacionadas
El Niño: El intendente de Santa Fe afirmó que la ciudad se prepara para el fenómeno con obras, defensas y monitoreo.

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

La ciudad de Santa Fe activó un esquema ante el riesgo hídrico del fenómeno El Niño.

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas de la ciudad

Lo último

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

Último Momento
Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

Paro docente: Provincia aseguró que las clases se dictaron con normalidad

Paro docente: Provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Ovación
Medrán se despidió del plantel de Colón: No lo abandoné, me sacaron del cargo

Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Con Paolo Goltz como gran novedad, así será el cuerpo técnico de Iván Delfino en Colón

Con Paolo Goltz como gran novedad, así será el cuerpo técnico de Iván Delfino en Colón

El Club Atlético Unión realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

El Club Atlético Unión realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal