El Gobierno comenzará este lunes una serie de encuentros regionales con municipios y comunas de los 19 departamentos para fortalecer la planificación y la respuesta frente a un eventual impacto del fenómeno climático.

El Niño: la Provincia inicia las rondas territoriales para coordinar la respuesta ante la emergencia hídrica

El Gobierno de Santa Fe comenzará este lunes una serie de reuniones regionales con municipios y comunas de toda la provincia para coordinar acciones de prevención y respuesta ante un posible escenario de emergencia hídrica por el fenómeno de El Niño .

Anticipación y seguimiento

El anuncio fue realizado por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien sostuvo que "la anticipación y el seguimiento ante el fenómeno de El Niño son las claves" para minimizar el impacto que puedan generar las lluvias y crecidas.

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La primera jornada tendrá lugar este lunes en Avellaneda y reunirá a representantes de los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. El cronograma continuará el martes por la mañana en Rafaela, con autoridades de Castellanos, Las Colonias y San Martín, mientras que por la tarde será el turno de 9 de Julio y San Cristóbal, en la ciudad de Ceres.

Encuentros

Las recorridas seguirán la semana próxima. El lunes 10 de agosto habrá encuentros con los departamentos Belgrano, Iriondo y Caseros, por la mañana, y Rosario y San Lorenzo, por la tarde.

En tanto, el martes 11 se desarrollará una reunión con representantes de General López y Constitución, mientras que el miércoles el encuentro será en la ciudad de Santa Fe, con los departamentos La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo.

Coudannes explicó que el objetivo es fortalecer la articulación con municipios y comunas, al considerar que los gobiernos locales constituyen el primer nivel de respuesta ante una eventual emergencia hídrica.