Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Sin jugadores santafesinos, pero si varios rosarinos y muchos entrerrianos, Argentina XV volverá a la acción el próximo 15 de agosto cuando enfrente a Las Águilas en Miami.

Argentina XV volverá a la acción el próximo 15 de agosto, desde las 20:30 h (hora argentina), cuando enfrente a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, en lo que será el primer compromiso del seleccionado del año. De cara a ese encuentro, el head coach Álvaro Galindo confirmó el plantel de 28 jugadores que realizarán una concentración nacional del jueves 6 al domingo 9 en Casa Pumas para luego viajar a la ciudad norteamericana.

Vale destacar que el head coach del equipo será Álvaro Galindo, mientras que sus entrenadores asistentes serán Galo Álvarez Quiñones y Nicolás Vergallo. Galindo se refirió a la designación del plantel: “Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas en el que hay cuatro franquicias argentinas compitiendo al 100%, como también jugadores argentinos en otras franquicias. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas que vienen a reforzar un muy buen plantel para encarar este semestre”.

Además, el head coach tucumano se refirió a la importancia del duelo ante Estados Unidos: “Es un partido de gran condimento ya que es un seleccionado que se prepara para la Copa del Mundo 2027. Será el primer encuentro para este equipo que quiere tener un semestre con mucha competencia y exigencia. Estos partidos les permitirán a los jugadores que se desarrollan en Argentina mantenerse compitiendo en un alto nivel”.

A continuación, los convocados de Argentina XV para el partido ante Estados Unidos: Enzo Avaca (Tala RC), Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC), Marcos Camerlincckx (Regatas de Bella Vista), Diego Correa (Estudiantes de Paraná), Nicolás D´amorim (Hindú RC), Agustín De Vertiz (Tala RC), Ignacio Dogliani (Jockey de Rosario), Joaquín Dominguez (Córdoba Athlétic), Tomás Elizalde (Tigres de Salta), Bautista Estellés (Atlético del Rosario) y Galo Fernández (Universitario de Córdoba).

También fueron convocados: Rodrigo Fernández Criado (Belgrano Athlétic), Felipe Ledesma (SIC), Bautista Lescano (Estudiantes de Paraná), Mateo Pasquini (Tucumán Rugby), Facundo Pueyrredón (La Tablada), Nicolás Revol (La Tablada), Franco Rossetto (Estudiantes de Paraná), Faustino Santarelli (Newman), Agustín Sarelli (Marista de Mendoza), Thiago Sbrocco (Universitario de Tucumán), Federico Serpa (Los Tordos), Francisco Sluga (Buenos Aires Cricket), Alejo Sugasti (Jockey de Rosario), Martín Vacca (Jockey de Villa María), Felipe Villagrán (Estudiantes de Paraná) y Nicolás Viola (Jockey Club de Córdoba).

Se viene el Américas Rugby Championship

Chile será anfitrión del torneo que contará con Chile XV, Argentina XV y Uruguay XV, completándo con el seleccionado de Paraguay el torneo en que cada equipo jugará tres partidos. Este torneo no contará esta temporada con representantes del norte del continente y volverá a disputarse habiéndose jugado por última vez en 2019. La temporada de los adultos finalizará en Europa para Teros, Cóndores y Pumas, completando el primer Nations Cup y Nations Championship.

Serán tres jornadas dobles de partido las que determinarán el campeón, por sumatoria de puntos: el sábado 29 de agosto, el miércoles 2 de septiembre y, finalmente, el domingo 6 de septiembre. Los dos encuentros de cada jornada se jugarán en la misma sede, el anfitrión de esta edición será Chile, y las ciudades que albergarán los partidos serán informadas oportunamente, junto con los horarios de comienzo.

Fixture Américas Rugby Championship

-Sábado 29 de agosto: Argentina XV vs. Paraguay

-Miércoles 2 de septiembre: Uruguay XV vs. Argentina XV

-Domingo 6 de septiembre: Chile XV vs. Argentina XV