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Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA y no podrá jugar partidos oficiales

El mediocampista de River recibió una sanción de hasta seis meses por una deuda con su exrepresentante.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 18:29hs
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Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA y no podrá jugar partidos oficiales

El mediocampista de River, Giuliano Galoppo, fue inhabilitado por la FIFA para disputar partidos oficiales debido a un litigio judicial con su exrepresentante, Leandro Escudero.

La sanción entró en vigencia este lunes luego de que se vencieran los plazos establecidos para cumplir con el pago de una deuda que fue ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Según el comunicado emitido por el organismo internacional, la restricción permanecerá vigente hasta que el futbolista abone el monto adeudado o, como máximo, durante un período de seis meses. La FIFA también solicitó a la AFA que aplique de inmediato la sanción a nivel nacional y que tanto la asociación como River notifiquen formalmente al jugador.

La deuda de Galoppo por la que fue condenado por el TAS

Galoppo fue condenado el año pasado por el TAS a pagar cerca de 731.000 dólares a su exrepresentante, además de intereses, costas judiciales y multas. En febrero, la FIFA ya le había advertido que sería suspendido si no regularizaba la situación, medida que finalmente quedó firme este lunes.

La sanción llega en un momento delicado para el volante de 27 años, quien no es tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet y negociaba una salida a préstamo de River. En las últimas semanas, Rosario Central e Independiente habían mostrado interés en incorporarlo, aunque la inhabilitación podría complicar cualquier operación hasta que el futbolista resuelva su conflicto económico.

Galoppo FIFA River
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