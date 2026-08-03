Corte de agua programado en el noroeste de Santa Fe: cuándo será y qué zona afectará

La interrupción del suministro se extenderá desde este martes 4 hasta el jueves 6 de agosto, entre las 8 y las 18. Los trabajos corresponden al empalme de nuevas cañerías para ampliar la red de agua potable en barrio Santa Marta.

Corte de agua: se extenderá del martes 4 al jueves 6 de agosto, de 8 a 18, en el noroeste de Santa Fe.

Aguas Santafesinas (ASSA) informó que desde este martes 4 y hasta el jueves 6 de agosto se realizará un corte programado del servicio de agua potable en un sector del noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La interrupción del suministro se llevará adelante entre las 8 y las 18 durante las tres jornadas, debido a trabajos de empalme de nuevas cañerías a la red de distribución de agua potable.

Las tareas forman parte de la obra de ampliación y mejora del sistema de provisión de agua potable para barrio Santa Marta, ejecutada de manera conjunta por la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial.

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Zona afectada

Según detalló la empresa, el sector que permanecerá sin servicio está delimitado por las calles Misiones, Hugo Wast, avenida Blas Parera y pasaje Hermano Figueroa.

Desde ASSA solicitaron a los vecinos de la zona tomar las previsiones necesarias durante el horario en que se desarrollen los trabajos, especialmente en relación con el almacenamiento de agua para actividades esenciales.

Recomendaciones ante posibles cambios en el servicio

La empresa aclaró que, una vez finalizadas las tareas y restablecido el suministro, podrían presentarse episodios de turbiedad en el agua debido a las maniobras realizadas sobre la red.

Ante esta situación, recomendaron dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que vuelva a recuperar su aspecto habitual.

Desde Aguas Santafesinas indicaron que los trabajos permitirán avanzar en la extensión de la infraestructura existente y mejorar la capacidad de distribución del servicio para los vecinos de barrio Santa Marta y sectores cercanos.