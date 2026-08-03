Pediatra investigado por abuso sexual: las denunciantes insisten en que la causa avance y advierten que podría haber más víctimas

Tras recuperar la libertad luego de la audiencia imputativa, la querella aseguró que existen elementos para sostener la acusación, que la eventual condena podría ser elevada y que podrían aparecer nuevos casos contra el profesional.

El pediatra investigado fue liberado tras ser imputado por abuso sexual, pero con restricciones.

El pediatra santafesino investigado por tres hechos de abuso sexual recuperó la libertad luego de la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Santa Fe, donde la Fiscalía y las querellas expusieron las acusaciones en su contra.

El juez Octavio Silva resolvió que el profesional, identificado como Esteban A., continúe el proceso en libertad al considerar que no estaban acreditados riesgos procesales suficientes para ordenar la prisión preventiva solicitada por la fiscal Vivian Galeano.

La decisión generó preocupación entre las denunciantes, quienes manifestaron temor por su seguridad y cuestionaron que el acusado pueda permanecer libre mientras continúa el avance de la causa.

El magistrado, no obstante, estableció una serie de medidas restrictivas: prohibición de acercamiento y contacto con víctimas y testigos, fijación de domicilio, designación de un guardador, prohibición de salir de la provincia y del país, una caución económica de 15 millones de pesos mediante un bien registrable y la imposibilidad de atender pacientes en soledad. En caso de continuar ejerciendo la medicina, deberá hacerlo acompañado por otro profesional de la salud.

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Jemima: "No me voy a quedar callada"

Una de las denunciantes, Jemima, cuestionó la situación judicial y aseguró que continuará visibilizando el caso pese a haber recibido una notificación para retirar publicaciones realizadas en sus redes sociales.

"Me llegó una notificación de esta persona, en la cual tengo que dar de baja mis videos. Mis videos fueron los que me permitieron contactarme con otras víctimas, incluso hay otras personas que no se animan a denunciar por miedo, por temor y por cómo la sociedad trata a quienes cuentan estas situaciones", expresó.

La mujer sostuvo que seguirá difundiendo su experiencia para que otras posibles víctimas puedan acercarse a la Justicia. "Yo no me voy a quedar callada, por eso estoy acá también, para que las personas puedan seguir al tanto de todo", afirmó.

Además, destacó la importancia de haber podido contar su historia: "Agradezco a Dios y a la vida que me haya tocado a mí, que pude salir a hablar y contar lo mío. Ahora solamente hay que esperar".

José Busiemi

Jorgelina: "Que pueda caminar tranquilamente por la calle es una batalla perdida"

Otra de las denuncias corresponde a un hecho ocurrido en un ámbito familiar y que fue presentado ante la Justicia el 16 de noviembre de 2024.

Jorgelina relató que el acusado era pareja de la hermana de su hija y denunció presuntos abusos contra la menor, quien actualmente atraviesa las consecuencias psicológicas derivadas de esa situación.

"Esta persona tiene una hija menor, la cual hacía dormir en la misma habitación que a mi hija y, cada vez que la hija se dormía, abusaba de la mía", afirmó.

La mujer cuestionó los tiempos de la investigación y aseguró que desde el inicio advirtió sobre el riesgo que implicaba que el acusado continuara vinculado al ámbito de la salud.

"Yo le dije a la Fiscalía que esta persona tenía trato con niños, que era pediatra y se estaba especializando en psiquiatría, donde era mucho más peligroso porque iba a llegar a una parte muy vulnerable de niños", explicó.

Según su relato, recibió como respuesta que la declaración de su hija era considerada un testimonio y no una prueba definitiva hasta la realización del proceso judicial correspondiente.

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Jorgelina sostuvo que su hija presenta secuelas y expresó su preocupación por la libertad del imputado: "Tiene un pasado horrible que no sabemos cómo le va a afectar en la adolescencia. Que él pueda estar caminando tranquilamente por la calle para mí es una batalla perdida".

La querella asegura que podría haber más casos

La abogada querellante Abril Rico sostuvo que durante la audiencia surgieron elementos que podrían modificar la situación procesal del acusado.

"Se deslizó la posibilidad de la necesidad de un cambio en la calificación legal de uno de los hechos, por una calificación aún más grave que la que se entendió en un principio", explicó.

La representante de las víctimas destacó que el propio juez reconoció la existencia de elementos suficientes para sostener la probable autoría del imputado y una eventual condena elevada.

"El juez sostuvo que es probable que este caso, en caso de llegar a un juicio, tenga una condena incluso muy alta, porque la escala penal que surge de la unión de los tres hechos es muy alta", señaló.

Según Rico, la acumulación de las denuncias permite sostener la acusación y abre la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas.

"Actualmente sospechamos que hay más casos, sobre todo que puedan llegar a ser denunciados e incluirse en la plataforma imputada a este médico", afirmó.

En ese sentido, la abogada convocó a quienes hayan atravesado situaciones similares a presentarse ante la Justicia.

"Si hay personas que se hayan entendido víctimas de situaciones similares, sería óptimo que se denuncien", expresó.

Tres hechos bajo investigación

La fiscal Vivian Galeano imputó al pediatra por tres episodios ocurridos en distintos momentos y con diferentes víctimas.

Uno de los casos corresponde a septiembre de 2022, cuando una adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de un abuso durante una consulta médica en el Hospital Iturraspe, donde el profesional realizaba su residencia.

Según la acusación, durante esa atención se habrían producido maniobras que excedieron los límites de una práctica médica adecuada.

El segundo hecho corresponde a una denuncia realizada en 2024 por una niña que relató situaciones de abuso ocurridas cuando tenía entre siete y ocho años, en un contexto familiar. La menor aún debe declarar en Cámara Gesell, una instancia clave para el avance de esa investigación.

El tercer episodio es el más reciente y corresponde a una mujer adulta que denunció que el pediatra habría tenido una conducta abusiva durante una consulta en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.

A partir de las similitudes entre los relatos, la Fiscalía resolvió avanzar con la investigación conjunta de los tres hechos.

La Justicia aguarda nuevos elementos

Desde la querella consideran que la aparición de nuevos testimonios podría modificar el escenario procesal y aportar elementos vinculados al eventual riesgo de entorpecimiento de la investigación.

"Quizás algún otro elemento nuevo que al día de hoy no tenemos puede llevar a evaluar nuevamente la necesidad de la prisión preventiva", sostuvo Abril Rico.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales del profesional y la existencia de otros posibles hechos vinculados.