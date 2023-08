Por los altos precios de la ropa, los santafesinos vuelven a las mercerías: "Arreglan las prendas que hay que tirar"

ropa telas mercerías (1).jpg

Y agregó, sobre los precios: "Después de las elecciones hubo un aumento grande porque la mayoría de las telas son importadas, a medida que se mueve el dólar se mueven los aumentos". Además, sostuvo que tienen problemas para conseguir algunas telas.

Otra comerciante del rubro, remarcó que los clientes apuestan por ir a estas tiendas antes de comprar nueva indumentaria: "La gente no tiene un mango, arreglan lo que hay que tirar. Una prenda que ya no se podría usar más la arreglan porque no hay plata para comprar una nueva. Aumentaron las ventas de para arreglar las prendas, no de prendas".

Noelia, otra vendedora de telas, contó que 50% de la gente suele apostar por su rubro mientras que otro 50% que "sorprende que con los aumentos que hay compré (ropa) como si nada".

Frente a los altos precios de la indumentaria, las mercerías también se presentan como una alternativa para comprar artículos con el fin de arreglar prendas. "La gente está haciendo muchos cursos de costura y corsetería para fabricar ropa interior, están tejiendo mucho, sobre todo los jóvenes y la clásica modista que es la que toda la vida consumió, es la mayoría (de su clientela)", reveló una comerciante del rubro.

