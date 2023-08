Pasó el "contador" por República del Oeste: se hicieron pasar por el banco y le robaron dólares y oro

union industrial industriales dólar (1).jpg

"Me fui al dentista 10.45 más o menos, fui a la farmacia y volví a mi casa pasada las 12.10. Encontré a mi mamá muy preocupada, rara, me dijo «qué pasó María Eugenia», a lo que le digo «qué», me dijo algo del banco y no sé si hasta me nombró un apellido, Díaz, algo así. «No, no estuve en ningún banco, no hice nada» le dije, voy al dormitorio de ella y veo cosas tiradas arriba de la cama, ropa, frazadas, perfume, un anillo", comenzó relatando la mujer.