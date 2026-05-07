Santa Fe lidera en la región centro la cantidad de juicios laborales y preocupa el costo para las empresas

Según datos de la SRT, la provincia supera ampliamente a Córdoba y Entre Ríos en conflictividad judicial laboral, muy por encima del promedio nacional

La situación de Santa Fe en materia de litigiosidad laboral se consolidó como una de las más complejas del país señala el informe “Estado de situación jurisdiccional de la litigiosidad” (abril de 2026) , elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) . El índice de litigiosidad en la provincia se ubicó en 267,3 , muy por encima del promedio país (175,1) , y el sobrecosto por trabajador alcanzó los 263 dólares .

El informe actualizado a abril de 2026 revela que la provincia no sólo integra el grupo de jurisdicciones de “alto riesgo” , sino que además presenta niveles de judicialidad y sobrecosto superiores al promedio nacional y a sus pares regionales. La combinación de ambos indicadores explica su clasificación dentro de ese nivel crítico.

El fenómeno no sólo se explica por la cantidad de juicios laborales, sino también por su impacto económico. En 2025, el sobrecosto laboral total en la provincia alcanzó casi 163 millones de dólares, reflejando el peso creciente de la litigiosidad en la estructura del empleo formal.

En términos comparativos, Santa Fe supera claramente a otras provincias de la región centro: Córdoba presenta un índice de judicialidad de 138,1 y un sobrecosto de 177,9 dólares, mientras que Entre Ríos registra 120,5 y 126,1 dólares, respectivamente. La brecha evidencia que el problema no es homogéneo y posiciona a Santa Fe como el caso más crítico.

Un perfil de alta conflictividad

El informe de la SRT también aporta un dato clave sobre la composición de la litigiosidad. En Santa Fe, el 92,6% de los casos incluye rechazos, determinaciones de “0% de incapacidad” o situaciones no denunciadas previamente.

Este indicador sugiere una fuerte presencia de litigios discutibles o especulativos, lo que incrementa la conflictividad judicial y tensiona tanto al sistema judicial como al productivo. Es decir, no sólo hay muchos juicios, sino que una proporción significativa presenta características que complejizan su resolución.

La evolución histórica refuerza el diagnóstico: Santa Fe mantiene niveles elevados de litigiosidad desde hace más de una década. Tras una caída en 2022, los indicadores volvieron a crecer y en 2025 alcanzaron nuevamente valores altos. En paralelo, la cantidad de juicios iniciados muestra un incremento sostenido.

Impacto sobre el entramado productivo

El aumento de la litigiosidad laboral impacta directamente en la economía provincial, especialmente en sectores intensivos en empleo como la industria y los servicios. El mayor costo asociado a los juicios encarece el empleo formal, puede desalentar nuevas contrataciones y afecta la competitividad empresarial.

En un contexto marcado por la caída de la actividad económica y el cierre de empresas, este factor agrega presión sobre el entramado productivo santafesino.

Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en la implementación plena del marco normativo vigente, incluyendo la creación de cuerpos médicos forenses especializados y mecanismos más eficientes de evaluación.

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