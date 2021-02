Proponen que la provincia capacite sobre el uso responsable de Internet

sergio basile.jpg El Diputado Sergio "Checho" Basile. Prensa Sergio Basile.

Al respecto, el diputado explicó que “proponemos que la provincia adopte e instaure el Día Provincial de Internet Seguro porque, así como el uso de las TIC’s traen beneficios, como la velocidad de la comunicación o la accesibilidad global de la información, también traen consigo riesgos propios de una privacidad vulnerable en las redes” y continuó “entre dichos riesgos, nos encontramos con hechos como el Cyberbullying, el Phishing o el Grooming”.

“Existen muchas modalidades de estafas o engaños por internet. Las más comunes pueden variar entre compras en sitios no seguros, alquiler de viviendas vacacionales inexistentes, estafas sentimentales donde se hacen pasar por una cierta persona que vive en una ciudad o provincia diferente y luego te solicitan que les envíes dinero para poder conocerse, hasta aquellos que aprovechan un desastre natural para “recaudar fondos” o hacen ofertas de empleo u oportunidades de negocios” agregó el diputado.

“Consideramos de extrema importancia abordar la temática desde el ejecutivo, concientizando sobre las muchas maneras en que pueden engañarnos y estafarnos. En principio se recomienda que nunca den los datos a personas desconocidas que llaman por teléfono o mandan un mensaje a través de correo o redes sociales” expresó el legislador.

“Tampoco hay que dar el número de tarjetas o de cuentas bancarias, código de seguridad de la tarjeta, CBU o Alias de CBU. Tampoco se deben dejar guiar por teléfono para usar un cajero, en todo caso, lo recomendable es que corten inmediatamente y busque ayuda o se contacten ustedes con el banco o entidad que utilicen de manera financiera” finalizó Basile.

Conectividad

En el marco del proyecto enviado a finales del 2020 por el Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial, los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y su presidenta, la diputada Clara García, elevaron una nota al ahora ex Ministro de Gobierno Rubén Michlig sobre algunas dudas que se mantenían respecto a la ejecución del proyecto bandera de Perotti.

En este sentido, Basile adelantó que “necesitamos repuestas concretas respecto al proyecto de conectividad que envió el Ejecutivo y no las estamos consiguiendo. Citamos varias veces a representantes del Ejecutivo, pero no tuvimos éxito en esa empresa. Nos preocupa que no se precisa, por ejemplo, el modo de tendido de fibra óptica, la infraestructura en los diferentes nodos provinciales, la cantidad de radio enlaces, tipo y nivel de la tecnología de la red wifi que se quiere montar, los equipamientos a utilizar, qué obras civiles se deberán realizar, soporte, capacitación técnica y estructura de mantenimiento, entre otros cuestionamientos”.

“Queremos que se aclare si el préstamo que solicitará la provincia será de U$S 100 o U$S 120 millones. ¿Cuáles son las condiciones definitivas que aprobó el Banco de Desarrollo de América Latina? ¿Por qué no se citan en el Presupuesto 2021 los U$S 24 millones que debe aportar la Provincia? ¿Cuál será el organismo que opere los servicios de conectividad? ¿Lo hará por administración o concesionando a una prestadora privada? Son algunos de los interrogantes que no se responden dentro de la ley enviada a la Legislatura” argumentó el diputado integrante de la comisión.