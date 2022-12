Qué dejó la COP27 y cuál fue el rol de Argentina

"El problema que tenemos es que esto tiene fecha de vencimiento. Si al 2030 no logramos reducir las emisiones de manera drástica ya sabemos que vamos a superar el 1,5°, 2° y demás", indicó. Explicó que se eligió esta fecha de vencimiento porque los gases de efecto invernadero que se emiten han pasado la atmosfera y duran más de diez años e incluso más de 100. "Si nosotros seguimos a este ritmo y no descendemos en el 2030 va a ser imposible revertirlo", precisó. Es por tal motivo que consideró que la COP27 fue un fracaso en lo que refiere a mitigación.

COP27 cambio climático ambientalistas.jpg

El cofundador sí hizo un balance positivo de lo que refiere a daños y perdidas: "Por primera vez o de manera más significativa concreta en una conferencia de este tipo se habla de la creación de un fondo de daños y perdidas. Son todas las consecuencias que sufren los países por el cambio climático, es decir el daño que ya sufrimos". Se creó un fondo para que se les pague a los países que sufrieron estas consecuencias. Diferente es de la adaptación, donde se prepara para las consecuencias del cambio climático. Pese a esta resolución, se desconoce el monto de dinero, quién lo pondrá y cómo. "Ese es otro de los problemas que tiene ese tipo de eventos y conferencias, que todo demora mucho. Entonces muy bueno que se creó el fondo pero hasta que el fondo sea operativo y los países más afectados por el cambio climático reciban ese dinero van a pasar varios años y las consecuencias las seguimos sufriendo", apuntó.

A su vez, el integrante de la fundación contó que los países que menos cantidad de gases de efecto invernadero generan son los que más sufren las consecuencias. "Especialmente los países insulares, las islas. Por eso también se habla de justicia climática, que esto es un claro caso de injusticia climática, son los países desarrollados los que se tendrían que hacer cargo económicamente de estos daños", expresó.

COP27 cambio climático ambientalistas (2).jpg

Argentina presentó dos documentos en la COP27 y que había presentado unas semanas antes en el país. Villares, detalló: "Por un lado un nuevo plan de adaptación y mitigación al cambio climático, como una reforma, una mejora. Y por otro lado la estrategia a largo plazo en materia de emisión de gases de efecto invernadero que es del 2030 al 2050, es decir cómo va a trabajar la Argentina en cambio climático. Ahí se comprometió a ser carbono neutral, esto el presidente ya lo había anunciado desde el año pasado pero faltaba presentarlo formalmente dentro de un mecanismo de Naciones Unidas y ahora eso se hizo en esta COP".

Sobre cómo viene trabajando el país en cuestiones ambientales, indicó: "En general, no hay tantas diferencias entre un partido político y otro en cuanto a la política climática. Todos los partidos están de acuerdo en seguir fomentando los combustibles fósiles a cualquier costo, en seguir con Vaca Muerta, en seguir con explotación offshore en la costa argentina. "No hay tanto compromiso climático y hay un gran desafío por parte de la sociedad civil de empezar a presionar y a mostrarle a los gobiernos que este es un tema que nos importa y nos importa mucho, que tenemos que cambiar la estrategia. Puntualmente este gobierno por un lado tiene una agenda un poco ambivalente porque plantea cancelar deuda por acción climática, lo cual me parece una buena estrategia pero esa acción climática después no se traslada a la realidad, en el día a día. Porque por un lado pedimos eso pero por otro lado estamos autorizando explotación offshore, entonces si vos querés demostrar un mayor compromiso climático y pedir que como vas a tener un mayor compromiso que te condonen la deuda, no podés seguir explotando hidrocarburos a cualquier costo. Es totalmente contradictorio, decís una cosa pero hacés otra. No da un mensaje claro a nivel internacional de qué es lo quiere Argentina o para dónde está apuntando", expresó.

COP27 cambio climático ambientalistas (3).jpg

Mariano Villares explicó que los fenómenos causados por el cambio climático van a aumentar en frecuencia y en intensidad. Esto se va a ver reflejado en las lluvias que van a terminar causando inundaciones e incluso se podrá ver el otro extremo, las sequías fuertes como lo que pasó en el río Paraná. "Eso termina afectando desde todo aspecto, en la calidad de vida de todos, de los cultivos. Por el aumento del nivel del mar y derretimiento de los glaciares los países insulares directamente van a desaparecer y estamos hablando de que en 15 o 20 años más diez países insulares van a desparecer, esto es algo bien concreto y tangible", manifestó. Otra de las consecuencias que están más presentes es la pérdida de la biodiversidad, producto del cambio de las condiciones del clima miles de especies desparecen y van a ir desapareciendo. "Más allá de lo visual y de lo lindo que uno pueda apreciar, se rompe el equilibrio de la naturaleza y eso trae consecuencias muy graves, incluso puede traducirse en nuevas pandemias", sostuvo.

