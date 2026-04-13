Sucedió durante un patrullaje de la fuerza de seguridad nacional en el marco del Plan Bandera. Gendarmes observaron un grupo de personas en el barrio Matheu que, al percibir la presencia de Gendarmería, escaparon súbitamente. Apresaron a un hombre de 35 años y a un menor de 15. Secuestraron 1.014 dosis fraccionadas y acondicionadas de cocaína y dinero en efectivo.

Rosario: Gendarmería aprehendió este fin de semana a dos personas con más de mil dosis fraccionadas de cocaína en el barrio Matheu

Este fin de semana, durante un patrullaje que realizaban oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina en calles del barrio Matheu de la ciudad de Rosario, un grupo de personas se dispersó súbitamente ante la presencia de la fuerza federal de seguridad. Dos de ellos lograron ser interceptados: uno de 35 años y un adolescente de 15.

Respecto del mayor, quedó aprehendido en el marco de la aplicación de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239 . En tanto, el menor de 15 años, que es inimputable, quedó bajo la órbita de los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia .

Rosario: Gendarmería aprehendió este fin de semana a dos personas con más de mil dosis fraccionadas de cocaína en el barrio Matheu

Miles de dosis de cocaína

Durante la requisa de una mochila y con la presencia de testigos, descubrieron en su interior cientos de dosis fraccionadas con una sustancia blanquecina. Tras realizar el narcotest, constataron que se trataba de cocaína.

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La contabilidad final arrojó 1.014 dosis de cocaína, además de una balanza electrónica, cinco teléfonos celulares, una bolsa con gomitas elásticas y un millón 770 mil pesos en efectivo.

Situación de los aprehendidos

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina en la ciudad de Rosario, que a su vez dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el hombre aprehendido continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto infractor de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Respecto del menor de 15 años, al ser inimputable, quedó bajo la órbita de los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.