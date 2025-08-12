Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe le rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

El Concejo Municipal lo declaró Huésped de Honor Post Mortem. Este miércoles, con el acompañamiento de más de 20 instituciones, se realizará un acto central en el Colegio Inmaculada. La entrada será libre y gratuita.

12 de agosto 2025 · 18:16hs
Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

gentileza

Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor
Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

La ciudad de Santa Fe se prepara para rendir un emotivo homenaje al Papa Francisco. El acto central será este miércoles a las 17.30 en el patio Sagrado Corazón del Colegio Inmaculada, lugar donde Jorge Mario Bergoglio vivió y enseñó entre 1964 y 1965 como maestrillo y profesor.

La actividad es organizada por el Concejo Municipal, que en mayo lo declaró Huésped de Honor Post Mortem, y contará con el respaldo de más de 20 instituciones de distintos credos, del ámbito universitario y de los gobiernos provincial y municipal.

Durante la ceremonia, la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, junto a concejales y concejalas, entregará una placa conmemorativa que será colocada en el ingreso a la habitación que ocupó Bergoglio en el colegio.

El homenaje incluirá la proyección de un video especial, la actuación de la soprano Susana Caligaris y del Coro de Niños de la Universidad Católica de Santa Fe.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a los vecinos a participar llevando alimentos no perecederos y/o pañales, que serán destinados a la comunidad de la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde.

“El sentido de esta acción es recordar el paso de Jorge Bergoglio por Santa Fe y celebrar los valores de humildad, servicio y compromiso con la educación que él encarnó”, expresó la presidenta del Concejo Municipal.

dac94326-b790-4b87-947c-c025db0edacc
Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

Santa Fe rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

Instituciones que acompañan el homenaje

Entre las organizaciones participantes se encuentran el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe, la Mesa de Diálogo Santafesino, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Juvenil Vocacional, la Escuela de Formación Profesional Nº 2077 “Papa Francisco”, el Colegio Inmaculada Concepción y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.

Santa Fe Papa Francisco
Noticias relacionadas
el proximo domingo y por 12 horas no habra servicio de agua potable en santa fe por trabajos en la planta de assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipio y crear seis categorias, segun poblacion

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"