Santa Fe le rinde homenaje al Papa Francisco en el colegio donde fue maestrillo y profesor

Este miércoles, con el acompañamiento de más de 20 instituciones, se realizará un acto central en el Colegio Inmaculada. La entrada será libre y gratuita.

La ciudad de Santa Fe se prepara para rendir un emotivo homenaje al Papa Francisco . El acto central será este miércoles a las 17.30 en el patio Sagrado Corazón del Colegio Inmaculada , lugar donde Jorge Mario Bergoglio vivió y enseñó entre 1964 y 1965 como maestrillo y profesor.

La actividad es organizada por el Concejo Municipal , que en mayo lo declaró Huésped de Honor Post Mortem , y contará con el respaldo de más de 20 instituciones de distintos credos, del ámbito universitario y de los gobiernos provincial y municipal.

Durante la ceremonia, la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, junto a concejales y concejalas, entregará una placa conmemorativa que será colocada en el ingreso a la habitación que ocupó Bergoglio en el colegio.

El homenaje incluirá la proyección de un video especial, la actuación de la soprano Susana Caligaris y del Coro de Niños de la Universidad Católica de Santa Fe.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a los vecinos a participar llevando alimentos no perecederos y/o pañales, que serán destinados a la comunidad de la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde.

“El sentido de esta acción es recordar el paso de Jorge Bergoglio por Santa Fe y celebrar los valores de humildad, servicio y compromiso con la educación que él encarnó”, expresó la presidenta del Concejo Municipal.

Instituciones que acompañan el homenaje

Entre las organizaciones participantes se encuentran el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe, la Mesa de Diálogo Santafesino, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Juvenil Vocacional, la Escuela de Formación Profesional Nº 2077 “Papa Francisco”, el Colegio Inmaculada Concepción y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.