Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación

12 de agosto 2025 · 19:37hs
Thiago Cardozo tomó una decisión clave en su carrera: dejar Unión al darse cuenta que no sería el titular bajo el mando de Leonardo Madelón. El uruguayo entendió que necesitaba continuidad y protagonismo y lo encontró rápidamente en Belgrano, donde en apenas semanas se adueñó del arco y se transformó en una de las figuras.

“Es verdad que ha sido fácil acomodarse al equipo. El club se portó muy bien y eso se valora. Seguro hay mucho para pulir, pero estará en cada uno mejorar”, reconoció Cardozo, que atraviesa lo que él mismo define como “el mejor momento” de su carrera, en charla con La Voz del Interior.

El arquero valoró el desafío que implica sostener un alto nivel en una liga tan competitiva como la Argentina: “Creo que tenemos un equipo para hacer cosas importantes, está el desafío de sostenerlo en una liga tan importante como la Argentina, pero a la ilusión hay que meterle trabajo”.

Thiago Cardozo prefirió no hablar de su pasado en Unión.

Cardozo prefirió ya no pensar en Unión

En cuanto a su salida de Unión, fue claro: “Unión es parte de mi pasado. Allá jugué 20 de 22 partidos, con Madelón no tengo ningún problema y me vine, porque Belgrano me fue a contratar”.

Con confianza y seguridad bajo los tres palos, Cardozo disfruta de su presente en Córdoba, respaldado por el buen momento colectivo y por la sensación de haber tomado la decisión correcta en el momento justo.

