Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la fecha 5 del Clausura, donde Unión tendrá que visitar a Instituto por el Interzonal

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2025 · 18:19hs
La Liga Profesional reveló este martes las designaciones de árbitros para la fecha 5 del Clausura, donde Unión tendrá que visitar a Instituto por el Interzonal, en busca de recuperarse luego de perder el invicto ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

El elegido fue Bruno Amiconi, que estará acompañado por Miguel Savorani y Mauro Ramos Errasti. El cuarto árbitro será Luis Martínez. Mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza. Será la primera vez que controlará al Tate este juez, al igual que la Gloria, por lo que suma como condimento a la previa de un partido clave para seguir arriba en la zona A.

Fecha 5 del Clausura

Viernes 15 de agosto

15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Luis Martinez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto

14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto

14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermudez

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto

19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Facundo Tello

AVAR: Carlos Córdoba

Unión Instituto Bruno Amiconi
