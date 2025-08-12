Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón llega a la recta final de Primera Nacional más cerca del descenso que el Reducido. Mirá todo lo que tiene por delante el Sabalero, CADU y Talleres (RE)

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2025 · 08:59hs
La debacle de Colón lo pone en la recta final de la temporada 2025 en Primera Nacional, con la premisa de sumar puntos para asegurar la categoría.

Con dos descensos directos por puntos a B Metro y/o Federal A, por el momento estarían perdiendo la divisional, tanto Defensores Unidos como Talleres (RE), rivales a los que aún debe enfrentar el elenco rojinegro.

LEER MÁS: Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Dos en alza y el Sabalero en baja

Colón después de ganar dos partidos seguidos lleva tres derrotas en fila. Por su parte, Defensores Unidos arrastra cuatro partidos sin derrotas, con una victoria y tres empates.

Mientras que Talleres (RE), que arrastrabra una racha interminable, ganó dos al hilo en su territorio y añadió 7 de los últimos 15 unidades en disputa.

La particularidad es que en esta recta final, donde atrás de Colón y antes de CADU y Talleres, está Almirante Brown (25), es que los rojinegros, los de Zárate y la formación de Remedios de Escalada tiene que jugar entre sí en estos últimos 8 capítulos.

LEER MÁS: Todo mal: Agropecuario cortó ante Colón una racha de ¡20 partidos! sin ganar de visitante

COLÓN (27 puntos)

Fecha 27: (v) San Telmo

Fecha 28: (l) Chacarita

Fecha 29: (v) Defensores de Belgrano

Fecha 30: (l) Estudiantes (RC)

Fecha 31: (v) Talleres (RE)

Fecha 32: (l) Deportivo Morón

Fecha 33: (v) Estudiantes (BA)

Fecha 34: (l) Defensores Unidos

DEFENSORES UNIDOS (16 puntos)

Fecha 27: (v) Defensores de Belgrano

Fecha 28: (l) Estudiantes (RC)

Fecha 29: (v) Talleres (RE)

Fecha 30: (l) Deportivo Morón

Fecha 31: (v) Estudiantes (BA)

Fecha 32: (l) Nueva Chicago

Fecha 33: (l) Temperley

Fecha 34: (v) Colón

TALLERES (RE) (14 puntos)

Fecha 27: (l) Deportivo Morón

Fecha 28: (v) Estudiantes (BA)

Fecha 29: (l) Defensores Unidos

Fecha 30: (v) Temperley

Fecha 31: (l) Colón

Fecha 32: (v) Mitre (SdE)

Fecha 33: (l) Chaco For Ever

Fecha 34: (v) Almirante Brown

