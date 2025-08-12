La debacle de Colón lo pone en la recta final de la temporada 2025 en Primera Nacional, con la premisa de sumar puntos para asegurar la categoría.
Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)
Colón llega a la recta final de Primera Nacional más cerca del descenso que el Reducido. Mirá todo lo que tiene por delante el Sabalero, CADU y Talleres (RE)
Por Ovación
Con dos descensos directos por puntos a B Metro y/o Federal A, por el momento estarían perdiendo la divisional, tanto Defensores Unidos como Talleres (RE), rivales a los que aún debe enfrentar el elenco rojinegro.
LEER MÁS: Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas
Dos en alza y el Sabalero en baja
Colón después de ganar dos partidos seguidos lleva tres derrotas en fila. Por su parte, Defensores Unidos arrastra cuatro partidos sin derrotas, con una victoria y tres empates.
Mientras que Talleres (RE), que arrastrabra una racha interminable, ganó dos al hilo en su territorio y añadió 7 de los últimos 15 unidades en disputa.
La particularidad es que en esta recta final, donde atrás de Colón y antes de CADU y Talleres, está Almirante Brown (25), es que los rojinegros, los de Zárate y la formación de Remedios de Escalada tiene que jugar entre sí en estos últimos 8 capítulos.
LEER MÁS: Todo mal: Agropecuario cortó ante Colón una racha de ¡20 partidos! sin ganar de visitante
COLÓN (27 puntos)
Fecha 27: (v) San Telmo
Fecha 28: (l) Chacarita
Fecha 29: (v) Defensores de Belgrano
Fecha 30: (l) Estudiantes (RC)
Fecha 31: (v) Talleres (RE)
Fecha 32: (l) Deportivo Morón
Fecha 33: (v) Estudiantes (BA)
Fecha 34: (l) Defensores Unidos
DEFENSORES UNIDOS (16 puntos)
Fecha 27: (v) Defensores de Belgrano
Fecha 28: (l) Estudiantes (RC)
Fecha 29: (v) Talleres (RE)
Fecha 30: (l) Deportivo Morón
Fecha 31: (v) Estudiantes (BA)
Fecha 32: (l) Nueva Chicago
Fecha 33: (l) Temperley
Fecha 34: (v) Colón
TALLERES (RE) (14 puntos)
Fecha 27: (l) Deportivo Morón
Fecha 28: (v) Estudiantes (BA)
Fecha 29: (l) Defensores Unidos
Fecha 30: (v) Temperley
Fecha 31: (l) Colón
Fecha 32: (v) Mitre (SdE)
Fecha 33: (l) Chaco For Ever
Fecha 34: (v) Almirante Brown