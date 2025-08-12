La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristián Fiereder, expresó que durante el 2024 se perdieron unos 5.000 puestos de trabajo en la provincia. También, pidió “nivelar la cancha” frente a la competencia internacional.

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristián Fiereder , advirtió que la industria provincial atraviesa un momento complejo . Según datos de la Federación Industrial, en 2024 se perdieron alrededor de 5.000 empleos directos en el sector, lo que, sumando los puestos indirectos, acrecenta aún más el impacto.

Fiereder explicó que la situación se da en un contexto de desigual desempeño: algunas industrias mantienen su nivel, otras trabajan con menor actividad y varias no lograron recuperar el ritmo de producción de 2022 y 2023. “La sociedad todavía no ha recuperado poder adquisitivo, hay altas tasas y, sobre todo, una competencia desleal con la avalancha de productos importados. Esto termina afectando la producción, la venta y, en última instancia, la empleabilidad” , señaló.

El dirigente destacó que Santa Fe "tiene una fuerte presencia de industrias de productos transables, en especial del sector metalmecánico, lo que agrava el impacto de la pérdida de empleo".

LEER MÁS: La economía santafesina retrocede por tercer mes consecutivo y enfrenta señales de estancamiento

La caída del empleo no se distribuye de manera homogénea: en el centro-norte provincial es más paulatina, mientras que en el sur, donde operan complejos agroindustriales y metalmecánicos más grandes, las bajas son más marcadas.

Distintos sectores, distintas realidades

Según Fiereder, los sectores más favorecidos en la coyuntura actual son aquellos vinculados al petróleo, gas, minería y algunos rubros alimenticios que recuperaron su capacidad productiva. El resto presenta niveles de actividad por debajo de lo deseado, con un uso de la capacidad instalada que no llega al 60%. “Entre 2020 y 2024 hay una caída en la demanda energética; si consumimos menos energía, es porque tenemos menos actividad, y eso se refleja en la economía y el empleo”, indicó.

El titular de la Unión Industrial reclamó una política industrial clara que permita generar empleo de calidad y recuperar el poder adquisitivo. También pidió “nivelar la cancha” frente a la competencia internacional. “Un producto importado tiene energía subsidiada, materia prima subsidiada, comercio exterior subsidiado, capacidad de financiación, accesibilidad a tecnología… y acá todo eso no lo tenemos”, comparó.