Uno Santa Fe | Ovación | Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Francisco Comesaña superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, asegurándose un interesante premio

12 de agosto 2025 · 19:56hs
Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

El argentino Francisco Comesaña está en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El argentino derrotó por (6(4)-7(7);6-4 y 7-5) al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda.

Tras este contundente resultado deportivo, Comesaña avanzó a los octavos de final del certamen norteamericano. En el siguiente escalón de la competición, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo por 6(5)-7(7);7(7)-6(5) y 7-5 frente al australiano Alexei Popyrin.

• LEER MÁS: Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

Cuánto dinero ganó Comesaña ya en el Masters 1000 de Cincinnati

Tras instalarse en la tercera ronda, Comesaña se aseguró un premio de 60.400 dólares, pero al pasar a los octavos ganó 103.225 de la misma moneda.

Cincinnati Francisco Comesaña Masters 1000
Noticias relacionadas
tomas etcheverry quedo eliminado del masters de cincinnati

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters de Cincinnati

baez y etcheverry quieren llegar a tercera ronda en cincinnati

Báez y Etcheverry quieren llegar a tercera ronda en Cincinnati

mariano navone se despidio rapido del masters de cincinnati

Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

comesana debuto con triunfo en cincinnati y avanza a segunda ronda

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"