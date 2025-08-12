Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Francisco Comesaña superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, asegurándose un interesante premio

El argentino Francisco Comesaña está en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati . El argentino derrotó por (6(4)-7(7);6-4 y 7-5) al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda.

Tras este contundente resultado deportivo, Comesaña avanzó a los octavos de final del certamen norteamericano. En el siguiente escalón de la competición, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo por 6(5)-7(7);7(7)-6(5) y 7-5 frente al australiano Alexei Popyrin.

• LEER MÁS: Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

Cuánto dinero ganó Comesaña ya en el Masters 1000 de Cincinnati

Tras instalarse en la tercera ronda, Comesaña se aseguró un premio de 60.400 dólares, pero al pasar a los octavos ganó 103.225 de la misma moneda.