Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

La AFA reveló las designaciones de árbitros para la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B

La AFA confirmó este martes por la tarde los árbitros de la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B, sabiendo que los números aún le dan para intentar llegar al Reducido, pero a esta altura preocupa más sostener la categoría.

El elegido es Juan Cruz Robledo, que se presentará el sábado, desde las 14, en la Isla Maciel, junto a sus asistentes Lucas Pardo y Hugo Hartung. El cuarto árbitro será Guido Mascheroni. Controlará por primera vez al Rojinegro, por lo que será mirado de reojo, al menos en la previa.

Fecha 27 de la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste - Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Gimnasia y Tiro (S.) - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

San Telmo - Colón

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Tristán Suárez - Dep. Madryn

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel Garcáa Leri

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Chacarita Jrs. - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan M. González

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Talleres (R.E.) - Dep. Morón

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Gimnasia y Esgrima (Mza.) - Alte. Brown

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

Los Andes - Quilmes A.C.

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico Bozo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Güemes (S.E.) - All Boys

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

San Miguel - Racing (Cba.)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Almagro - Atlanta

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Estudiantes (Río IV) - Estudiantes

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Chaco For Ever

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Diego Martin

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

Patronato (P.) - Arsenal F.C.

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Gisella Boso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

San Martín (T.) - Alvarado (M.d.P.)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Agropecuario Arg. - Mitre (S.E.)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Defensores de Belgrano - Defensores Unidos

Árbitro: Monson Brizuela

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Nueva Chicago - Ctral. Norte (S.)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

Fecha 25

Partido Postergado

San Martín (T.) - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre