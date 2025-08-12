Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

La AFA reveló las designaciones de árbitros para la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B

12 de agosto 2025 · 18:45hs
Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

La AFA confirmó este martes por la tarde los árbitros de la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B, sabiendo que los números aún le dan para intentar llegar al Reducido, pero a esta altura preocupa más sostener la categoría.

• LEER MÁS: El clima político en Colón toma relevancia y crecen las reuniones para definir listas

El elegido es Juan Cruz Robledo, que se presentará el sábado, desde las 14, en la Isla Maciel, junto a sus asistentes Lucas Pardo y Hugo Hartung. El cuarto árbitro será Guido Mascheroni. Controlará por primera vez al Rojinegro, por lo que será mirado de reojo, al menos en la previa.

• LEER MÁS: Colón pierde a Pulga para visitar a San Telmo y la lista de lesionados sigue creciendo

Fecha 27 de la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste - Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Gimnasia y Tiro (S.) - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

San Telmo - Colón

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Tristán Suárez - Dep. Madryn

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel Garcáa Leri

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Chacarita Jrs. - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan M. González

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Talleres (R.E.) - Dep. Morón

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Gimnasia y Esgrima (Mza.) - Alte. Brown

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

Los Andes - Quilmes A.C.

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico Bozo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Güemes (S.E.) - All Boys

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

San Miguel - Racing (Cba.)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Almagro - Atlanta

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Estudiantes (Río IV) - Estudiantes

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Chaco For Ever

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Diego Martin

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

Patronato (P.) - Arsenal F.C.

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Gisella Boso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

San Martín (T.) - Alvarado (M.d.P.)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Agropecuario Arg. - Mitre (S.E.)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Defensores de Belgrano - Defensores Unidos

Árbitro: Monson Brizuela

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Nueva Chicago - Ctral. Norte (S.)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

Fecha 25

Partido Postergado

San Martín (T.) - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

