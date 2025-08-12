Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

La AFA confirmó este martes por la tarde los árbitros de la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B, sabiendo que los números aún le dan para intentar llegar al Reducido, pero a esta altura preocupa más sostener la categoría.
La AFA reveló las designaciones de árbitros para la fecha 27 de la Primera Nacional, en la cual Colón visitará a San Telmo por el grupo B
Por Ovación
El elegido es Juan Cruz Robledo, que se presentará el sábado, desde las 14, en la Isla Maciel, junto a sus asistentes Lucas Pardo y Hugo Hartung. El cuarto árbitro será Guido Mascheroni. Controlará por primera vez al Rojinegro, por lo que será mirado de reojo, al menos en la previa.
Fecha 27 de la Primera Nacional
Ferro Carril Oeste - Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
Gimnasia y Tiro (S.) - Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
San Telmo - Colón
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Tristán Suárez - Dep. Madryn
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel Garcáa Leri
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Chacarita Jrs. - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan M. González
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
Talleres (R.E.) - Dep. Morón
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
Gimnasia y Esgrima (Mza.) - Alte. Brown
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
Los Andes - Quilmes A.C.
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Federico Bozo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Güemes (S.E.) - All Boys
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
San Miguel - Racing (Cba.)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Almagro - Atlanta
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
Estudiantes (Río IV) - Estudiantes
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Mariano Agli
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Chaco For Ever
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Diego Martin
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
Patronato (P.) - Arsenal F.C.
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Gisella Boso
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
San Martín (T.) - Alvarado (M.d.P.)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Agropecuario Arg. - Mitre (S.E.)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Defensores de Belgrano - Defensores Unidos
Árbitro: Monson Brizuela
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Nueva Chicago - Ctral. Norte (S.)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
Fecha 25
Partido Postergado
San Martín (T.) - Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre