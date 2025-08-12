Uno Santa Fe | Santa Fe | autonomía municipal

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Se da en el marco de la Convención Reformadora. Este miércoles se realizará la tercera audiencia pública celebrada en municipios provinciales, luego de Rosario y Reconquista.

12 de agosto 2025
Este miércoles 13 de agosto a las 9 se llevará a cabo la audiencia pública en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad capital, en el marco de la Convención Reformadora en Santa Fe, en este caso con sede en la capital provincial y con eje principal en la autonomía municipal que se debate en el marco de la reforma.

Por información a la que accedió UNO Santa Fe, habrá 64 oradores presentes en la audiencia. La actividad es organizada por la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora.

Ya tuvo lugar la audiencia pública desarrollada en el Concejo Municipal de Rosario, en la que participaron más de 100 oradores que expusieron sus propuestas y opiniones sobre el eje temático que aborda la comisión.

El pasado viernes 8 de agostose llevó a cabo la audiencia pública en la ciudad de Reconquista, mientras que este miércoles tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe. Además, el lunes 4 de septiembre recibirán a Foros de Intendentes en la Legislatura.

Esta comisión estudia y propone modificaciones al régimen municipal vigente y promueve el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad. También aborda cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial y la equidad urbana, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y consolidar principios de desarrollo urbano sostenible.

Poletti sobre autonomía municipal

En el marco de la Convención Reformadora, el intendente Juan Pablo Poletti defendió con contundencia a la autonomía municipal puesta en debate en la reforma, con lo que denominó "una distribución justa de recursos para los gobiernos locales hacia una descentralización de la política".

“Todos sabemos que los municipios hacemos más cosas de las que nos corresponden, muchas veces sin los recursos necesarios. Esto es así por nuestra situación de proximidad con los vecinos. Lo que nos corresponda asumir como competencias locales debemos tratar de hacerlo lo mejor posible, no solo porque sea producto de un acuerdo institucional y político, sino porque es el reclamo más urgente de la ciudadanía”, explicó Poletti.

LEER MÁS: El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

El intendente reconoció además la heterogeneidad entre municipios y la necesidad de un acompañamiento ajustado a cada realidad. “Sabemos que los municipios no somos todos iguales, hay mucha heterogeneidad entre las ciudades, no solo por la cantidad de habitantes. Hay jurisdicciones territoriales más extensas que otras, particularidades regionales, algunas con mayor vinculación con zonas rurales, aglomeraciones metropolitanas, situaciones económicas y sociales diferentes”, describió.

Agregó: “Allí tendremos que estar entre provincia y municipio asistiendo estas situaciones de tal manera que todos los santafesinos puedan tener un proyecto de vida con dignidad y derechos.”

Propuestas de cara a la autonomía municipal

Poletti planteó varias propuestas: “Sugerimos consagrar el reconocimiento pleno de la autonomía municipal, en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Categorizar las ciudades y fijar quiénes pueden fijar sus cartas orgánicas y cuáles no. Quiénes deberían recibir mayores recursos para atender sus servicios”, afirmó.

