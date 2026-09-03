La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 3 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 3 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- J.J. Paso, Uruguay, San Lorenzo y Doctor Zavalla
Maniobras de reconfiguración
- Vera Mujica, Colón, Tacca y avenida Circunvalación
Reemplazo de Postes
• 8 a 11: La Rioja, San Luis, Irigoyen Freyre y Las Heras
Mantenimiento
• 8 a 12: Gaboto, Zeballos, Alberti y Azopardo
Reemplazo de Conductores
• 9 a 11: Lavaisse, avenida Galicia, Mitre y Vélez Sarsfield
Despeje de Electroductos
9:30 a 11:30:
- Estado de Israel, Boneo, Larguia y Blas Parera
- Estado de Israel, Menchaca, Espora y Larguia
Reemplazo de Postes
• 10 a 12: Espora, Padre Genesio, San Martín y 1° de Mayo
Maniobras de reconfiguración
• 11:30 a 13:30: Castelli, Alberti, Necochea y Las Heras
Reemplazo de Poste
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: avenida del Trabajo, Gaboto, Saavedra y Buenos Aires.
Reemplazo de Conductores
ARROYO LEYES
• 8 a 12: RP1, Calle 10, Calle 18 y Santa Rosa
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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