Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 3 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 3 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- J.J. Paso, Uruguay, San Lorenzo y Doctor Zavalla

Maniobras de reconfiguración

- Vera Mujica, Colón, Tacca y avenida Circunvalación

Reemplazo de Postes

• 8 a 11: La Rioja, San Luis, Irigoyen Freyre y Las Heras

Mantenimiento

• 8 a 12: Gaboto, Zeballos, Alberti y Azopardo

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: Lavaisse, avenida Galicia, Mitre y Vélez Sarsfield

Despeje de Electroductos

9:30 a 11:30:

- Estado de Israel, Boneo, Larguia y Blas Parera

- Estado de Israel, Menchaca, Espora y Larguia

Reemplazo de Postes

• 10 a 12: Espora, Padre Genesio, San Martín y 1° de Mayo

Maniobras de reconfiguración

• 11:30 a 13:30: Castelli, Alberti, Necochea y Las Heras

Reemplazo de Poste

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: avenida del Trabajo, Gaboto, Saavedra y Buenos Aires.

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 8 a 12: RP1, Calle 10, Calle 18 y Santa Rosa

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso