Se inauguró la muestra cultural y fotográfica: "Departamento San Cristóbal desde el aire"

El Programa Departamental “Desde el Aire” ha sido declarado “De Interés” por la Cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia de Santa Fe. La muestra que reviste el carácter de itinerante será trasladada -luego- el 16 del corriente a la ciudad de Ceres para continuar con sucesivas presentaciones en otras localidades en el curso del próximo año.

“De Gran Valor Cultural y Educativo”

El Senador Michlig manifestó que “la relevancia del material fotográfico y paisajístico obtenido es de un gran valor para que cada municipio y comuna pueda contar en sus sedes de gobiernos con murales actualizados, como así también disponer de la muestra cultural y educativa itinerante que refleja a todas las localidades, sectores productivos y turísticos, además de variados espacios naturales del departamento poniendo de manifiesto su potencial y riqueza, que permite dimensionar y poner en valor el territorio con toda la pujanza de sus comunidades”.

Daniel Fabri mencionó que esta muestra es única en la provincia, en el país y me animaría a decir en el mundo, porque no hay en estos tiempos personas abocadas a realizar este tipo de tomas aéreas, con ribetes artísticos, ya que son muy difícil de lograr y requiere de muchas condiciones a favor, como tiempo, el horario, la posición y velocidad, además del riesgo y el cumplimiento de todos los requisitos aeronáuticos. Quiero agradecer a muchos presidentes comunales e intendentes del departamento que me recibieron y especialmente al Senador Michlig que me encargó realizar esta obra testimonial y artística para todo el departamento”.

Cronograma de visitas

El Intendente Horacio Rigo agradeció a los legisladores por posibilitar que está muestra la tengamos en nuestra ciudad para ver todo el departamento “Desde el Aire”. Al tiempo que agregó que “la misma ya ha concitado mucho interés y tenemos organizado un cronograma de visitas con las escuelas y público en general, que organizamos desde la secretaría de cultura”. Al respecto la titular de Cultura, Carolina Corona informó que “se podrá disfrutar de la muestra hasta el miércoles 14 de diciembre de lunes a sábado en los horarios de 9 a 11 y de 17.30 a 19.30 ”

El Diputado González indicó que esta muestra impulsada por el Senador en el marco de las actividades culturales que promovemos en todo el departamento pone en valor cada localidad y todo el potencial que tenemos en nuestro territorio y que podemos verlo desde otra perspectiva y contribuye al aprendizaje de todos”.

Características de la Muestra y código QR

Cabe destacar que la muestra “Departamento San Cristóbal Desde el Aire” cuenta con la exhibición de 48 cuadros (0,40 x 0,60) distribuidos en 24 atriles más 16 cuadros (0,60 x 0,90) puestos en cuatro torres metalizadas, todos vidriados e iluminados. Asimismo, se suman 40 murales (de 1,20 x 0,70) obsequiados a Comunas y Municipios por el Senador Michlig.

Cada obra debidamente referenciada- tiene un código QR con una vinculación directa a la web oficial del Senador Michlig para poder observar todo el material fotográfico de cada localidad, sumado el historial y particularidades de cada comunidad.

Autoridades presentes

Durante el acto inaugural también se destacó la presencia del Intendente de Suardi Hugo Boscarol; los concejales Carlos Cattaneo, Edgardo Martino y Juan I. Capovilla,l a concejal de San Guillermo Mirta Giovannini; la Sec. de Gobierno de Ceres Regina Barrera (en representación de la intendente Alejandra Dupouy), los miembros del gabinete local Pablo Bonacina, Carolina Corona; Sergio Cardozo, Viviana Oggero, Oscar Driussi, Andrea Argarañaz, representantes e integrantes de los gobiernos comunales de Hersilia (Silvana Romero), Ambrosetti (Dianela Michlig), Arrufó (Cristian Piumatti), Curupaity (Gustavo Dalmasso), Monigotes (Andrés Villarreal), Las Palmeras (Roberto Buratto), Colonia Bossi (Gustavo Capella), Colonia Dos Rosas y La Legua (Hugo Frank), Colonia Rosa (Silvana Imoberdorf), Colonia Ana (Marcos Clausen), Constanza (Claudio Cuaranta), Capivara (Adriana Córdoba), Santurce (Fernando Nieva), La Cabral (Luis Mezzenasco), Huanqueros (Roque Ferreyra), Las Avispas (Felipe Vieira), Aguará Grande (Germán Lagger), Ñanducita (Héctor Barbaglia), La Lucila (Miguel Barbero), Colonia La Clara (Patricia Mandrile).