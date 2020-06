Un aguará guazú apareció en la puerta de un country

View this post on Instagram

#AguaráGuazú| El animal apereció en el ingreso de un barrio privado en #SantaFe. Es inofensivo tanto para los seres humanos como para el ganado. También conocido como zorro grande o lobo de crin, es un cánido que supera el metro y medio de largo total, desde la punta del hocico a la punta de la cola, y, junto al venado de las pampas, es uno de los monumentos naturales de la provincia de Santa Fe. Tiene una masa corporal que ronda los 20 a 30 kilos y sus rasgos característicos son una crin negra, patas largas y negruzcas, y un manto pardo naranja. #Aguará #MonumentoNatural #SantaFe