Tras la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio, una junta médica busca esclarecer qué pasó durante la cirugía

El encuentro se realizó en Rosario y será fundamental para determinar las circunstancias que rodearon la operación y el posterior fallecimiento del joven rugbier santafesino

Durante la intervención, al movilizar la clavícula, se produjo una lesión en la arteria subclavia que desencadenó una hemorragia masiva.

Este lunes se llevó adelante una junta médica clave en la investigación por la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio , el joven rugbier santafesino de 18 años que falleció el 29 de julio de 2025 , un día después de haber sido sometido a una cirugía programada por una lesión en la clavícula.

El encuentro se realizó en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario y tendrá un papel central en el avance de la causa judicial que busca determinar qué ocurrió durante la intervención quirúrgica realizada en el Hospital Italiano de Rosario .

Según trascendió, de la junta participaron dos médicos en representación del cirujano que operó al joven, un profesional de Buenos Aires en representación de la familia de Jerónimo Fernández Bobbio, el equipo médico del IML y el traumatólogo forense Martín Reljich Carafa.

También estuvieron presentes la fiscal que lleva adelante la investigación, Valeria Piazza Iglesias, y la defensora del médico que intervino quirúrgicamente al joven, María Carrara.

Una junta médica clave para la investigación

El objetivo del procedimiento será analizar las circunstancias que rodearon la intervención quirúrgica y responder una serie de interrogantes elaborados por los peritos de las partes y por la Fiscalía.

Las respuestas serán presentadas por escrito y posteriormente deberán ser contrastadas con las historias clínicas y el resto de la documentación incorporada al expediente.

Se trata de un procedimiento complejo, por lo que los resultados de la junta médica no se conocerán de manera inmediata. Una vez que estén disponibles las conclusiones de los especialistas, la Fiscalía deberá evaluar cuáles serán los próximos pasos de la investigación y si corresponde disponer nuevas medidas de prueba.

Qué ocurrió durante la operación de Jerónimo Fernández Bobbio

Jerónimo había ingresado durante la madrugada del 28 de julio de 2025 al Hospital Italiano de Rosario para someterse a una operación programada por una lesión en la clavícula.

De acuerdo con los registros de enfermería, el joven se encontraba lúcido y orientado y había ingresado por sus propios medios al quirófano.

La intervención comenzó alrededor de las 8.45 y durante la operación se produjo una grave complicación vascular.

Según los antecedentes reunidos posteriormente por la familia, la lesión que padecía Jerónimo se encontraba muy próxima al tronco braquiocefálico, un importante vaso sanguíneo que nace en el arco aórtico y luego se divide en las arterias carótida y subclavia.

De acuerdo con esa reconstrucción, durante la movilización de la clavícula se habría producido una lesión en la arteria subclavia, situación que desencadenó una hemorragia masiva.

La familia del joven cuestionó distintos aspectos vinculados a la preparación previa a la cirugía. Entre ellos, planteó que no se habría realizado una angiotomografía para evaluar específicamente el estado de las arterias.

También expresó dudas sobre la ausencia de un cirujano cardiovascular dentro del quirófano y sobre la disponibilidad de sangre preparada ante una eventual complicación vascular.

Los paros cardíacos y el deterioro de su salud

Durante la intervención, Jerónimo Fernández Bobbio sufrió dos paros cardíacos y padeció un severo compromiso de distintos órganos. Tras las maniobras de reanimación, las transfusiones y una posterior cirugía abdominal, el joven fue trasladado a terapia intensiva.

La reparación vascular del tronco arterial braquiocefálico se realizó durante la tarde del 28 de julio. Sin embargo, su cuadro de salud continuó deteriorándose.

Finalmente, el 29 de julio de 2025, Jerónimo sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

La investigación judicial por la muerte del joven rugbier

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la carátula de averiguación de causa de fallecimiento.

La investigación se inició de oficio luego de que los familiares del joven mantuvieran reuniones con autoridades de la Fiscalía Regional Rosario y expresaran sus dudas respecto del accionar médico durante la cirugía.

Ahora, las conclusiones de la junta médica serán determinantes para reconstruir lo ocurrido durante la intervención y establecer cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del joven santafesino.

Una vez incorporados los informes de los especialistas, la Fiscalía analizará si es necesario ordenar nuevas medidas de prueba y cómo continuará el proceso judicial.

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El mensaje de la madre de Jerónimo antes de la junta médica

En la previa de la realización de la junta, Soledad Bobbio, madre de Jerónimo, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió una oración por su hijo y reclamó “luz, verdad y justicia”.

“Que la memoria de Jero sea honrada con respeto y humanidad. Que Jesús ilumine los corazones y que el Espíritu Santo acompañe cada palabra y cada decisión”, expresó.

En su publicación, también manifestó su preocupación por el avance de la investigación y pidió que no se oculte información sobre lo sucedido durante la intervención.

“Que nadie mienta ni oculte nada en nombre de Jero. Que la verdad empiece a salir a la luz y que se haga justicia”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por una oración en la que la madre del joven pidió fortaleza para afrontar la jornada y esperanza para conocer finalmente la verdad sobre la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio.