Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron cocaína y marihuana en un patrullero

Se encontraron envoltorios con cocaína y marihuana en el interior de un móvil policial. Intervino el MPA, pero todavía no hay aprehendidos.

El hallazgo de drogas y una balanza de precisión en un móvil policial en la ciudad de Santa Fe generó una investigación judicial en una base del Comando Radioeléctrico de la capital provincial.

Todo sucedió en la dependencia policial ubicada en avenida Galicia al 2.300 en barrio Guadalupe Oeste y, de acuerdo a la información oficial, personal de Comando Radioeléctrico denunció la presencia de envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana, además de una serie de elementos como una balanza de precisión y un arma de fuego que ya quedaron a disposición de la Justicia.

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Drogas en un móvil policial

En total, fueron secuestrados 28 envoltorios de papel satinado de distintos colores con cocaína, con un peso aproximado de 8 gramos; otros dos envoltorios de nylon con la misma sustancia, sin pesaje informado; un envoltorio con marihuana, con un peso de 23 gramos; una balanza de precisión digital y un arma de fuego.

Tras el hallazgo, intervino personal de la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dependiente de la Policía de Investigaciones Región 1. Por el momento, no hay aprehendidos. La investigación deberá determinar cómo llegaron esos elementos al interior del móvil policial y si hubo responsabilidad de algún efectivo.