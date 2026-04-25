Uno Santa Fe | Policiales | drogas

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron cocaína y marihuana en un patrullero

Se encontraron envoltorios con cocaína y marihuana en el interior de un móvil policial. Intervino el MPA, pero todavía no hay aprehendidos.

25 de abril 2026 · 17:54hs
Hallaron droga en un móvil policial del Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Hallaron droga en un móvil policial del Comando Radioeléctrico de Santa Fe

El hallazgo de drogas y una balanza de precisión en un móvil policial en la ciudad de Santa Fe generó una investigación judicial en una base del Comando Radioeléctrico de la capital provincial.

Todo sucedió en la dependencia policial ubicada en avenida Galicia al 2.300 en barrio Guadalupe Oeste y, de acuerdo a la información oficial, personal de Comando Radioeléctrico denunció la presencia de envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana, además de una serie de elementos como una balanza de precisión y un arma de fuego que ya quedaron a disposición de la Justicia.

LEER MÁS: Escándalo en Rosario: detuvieron a 10 policías del Comando bajo sospecha de allanamiento ilegal y robo

Drogas en un móvil policial

En total, fueron secuestrados 28 envoltorios de papel satinado de distintos colores con cocaína, con un peso aproximado de 8 gramos; otros dos envoltorios de nylon con la misma sustancia, sin pesaje informado; un envoltorio con marihuana, con un peso de 23 gramos; una balanza de precisión digital y un arma de fuego.

Tras el hallazgo, intervino personal de la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dependiente de la Policía de Investigaciones Región 1. Por el momento, no hay aprehendidos. La investigación deberá determinar cómo llegaron esos elementos al interior del móvil policial y si hubo responsabilidad de algún efectivo.

drogas Comando Radioléctrico Santa Fe cocaína patrullero
Noticias relacionadas
Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

alumnos de una escuela de rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

El lugar donde se lleva a cabo el allanamiento dentro del club El Paso

Allanaron la casa de un influencer en el country El Paso acusado de juego clandestino

Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Lo último

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Último Momento
Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Ovación
Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"