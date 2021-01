Vecinos de Villa California denuncian que de noche son observados por un drone 

"Con mi mujer lo vimos el lunes y la madrugada del jueves, pero eso no significa que no haya estado otras veces. Cuando nosotros lo vimos fue porque quisimos salir a ver el cielo y ahí nos encontramos con esa novedad. El lunes estaba a unos 20 o 30 metros de altura, quieto. Estuvo entre 10 y 20 minutos y eso me llamó la atención porque, salvo que sea un buen equipo, los vuelos no tienen tanta duración", argumentó.

En esa ocasión el vecino se quedó observando y el aparato se retiró hacia la zona de la ruta, recorriendo una gran distancia hasta perderse. Luego de ese episodio, Rizzo compartió en el grupo de WhatsApp de vecinos más cercanos lo que había ocurrido para que estén alertas por si se repetía el hecho.

Villa California.jpg La zona de Villa California donde se vio al drone fue a la altura del kilómetro 5 de la ruta 1, hacia el oeste.

Eso sucedió este jueves, a las 1.30. "Cuando fui al baño escuché un zumbido y salí al patio a ver qué era. Otra vez estaban las luces verdes casi en el mismo lugar que la vez anterior. Luego se elevó superando los eucaliptus que tienen entre 20 y 30 metros y se retiró hacia otro lugar", detalló.

Rizzo dijo que es probable que las incursiones del drone sobre las casas de Villa California ya lleven varias noches porque "hay que estar muy atentos para escuchar el zumbido". El vecino dijo que sospecha que como la mayoría de ese tipo de dispositivos, el drone que estuvo sobrevolando su barrio esté equipado con cámara.

Luego de la segunda vez que lo vio, Rizzo compartió su inquietud con un grupo más amplio de vecinos del barrio y hubo varios que dijeron verlo, pero ninguno dijo ser el propietario y que estaba haciendo una prueba.

"Lo llamativo es que las dos veces que lo vi fue prácticamente en el mismo sitio, en el límite de mi propiedad. Y desde allí se ven las cinco o seis propiedades que hay en la cuadra. Esto hace que ahora todos estemos más pendientes de esta situación", aseguró Rizzo y agregó que este jueves por la tarde irá a la comisaría de Rincón a hacer una exposición para dejar sentado lo que está sucediendo.

"También nos preocupa el horario en el que se lo ve; que el drone no está de paso, sino que se queda un buen rato en un mismo lugar y de forma recurrente. A partir de ahí hacemos un montón de conjeturas como que están estudiando si hay gente en las casas observadas, si están oficiando de campana para alguien que está haciendo algo en la zona porque desde esa altura se ve fácilmente si se acerca un auto con luces encendidas. También pueden estar viendo si entra o sale gente de sus hogares y a qué hora", describió algunas de las preocupaciones que tienen los vecinos.

Rizzo dijo que la inseguridad ya es un problema en la zona y que hace un mes y medio atrás ya tuvieron una ola de robos en el barrio. Por eso estos movimientos nocturnos de un drone suman preocupación y temor entre los vecinos que están en la zona cercana a la Calle del Sol.