Tras las lluvias extremas que generaron graves anegamientos, la situación comienza a estabilizarse. Hay 25 personas evacuadas y continúan los trabajos de drenaje y asistencia.

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Luego del fuerte temporal que dejó graves anegamientos en Villa Minetti , en el norte de Santa Fe, el Gobierno provincial actualizó la situación y confirmó que el escenario comienza a mostrar signos de mejora , aunque se mantiene el operativo de asistencia.

Según había informado previamente este medio, las intensas lluvias provocaron el ingreso de agua en viviendas y complicaron la circulación en distintos sectores de la localidad , generando momentos de preocupación entre los vecinos.

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En ese contexto, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, precisó que en pocas horas se registraron cerca de 200 milímetros, un volumen que desbordó la capacidad de drenaje y derivó en anegamientos generalizados. “Desde ayer por la tarde trabajamos junto a bomberos y equipos de distintas áreas, en un contexto que generó momentos de angustia en la población”, señaló.

Actualmente, hay 25 personas evacuadas, quienes reciben asistencia de la comuna y de equipos de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Salud. El operativo incluye contención social, asistencia sanitaria y seguimiento permanente de las familias afectadas.

En paralelo, se desplegaron equipos de bombeo para acelerar el drenaje del agua, lo que permitió que la situación comience a normalizarse. Según indicaron las autoridades, el nivel del agua ya inició un descenso progresivo en las zonas más comprometidas.

No obstante, en áreas rurales aún persisten sectores aislados, aunque desde el Gobierno aseguraron que se mantiene contacto permanente con los pobladores para garantizar asistencia ante cualquier necesidad.

“Por el momento no es necesario realizar nuevas evacuaciones”, concluyó Escajadillo, llevando algo de tranquilidad en medio de un evento climático que volvió a golpear al norte de Santa Fe.