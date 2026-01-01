Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Uno Santa Fe | Thiago Fernández

Thiago Fernández quedó libre, cerró su salida rumbo a Villarreal y utilizó las redes para apuntar con dureza contra la conducción de Vélez.

1 de enero 2026
La salida de Thiago Fernández de Vélez no fue silenciosa. El extremo de 21 años se despidió con fuertes críticas a la dirigencia, cuestionó el proceso de negociación de su contrato y expuso internas que, según su mirada, terminaron empujándolo fuera del club campeón antes de viajar a España para sumarse al Villarreal.

El vínculo entre Thiago Fernández y Vélez se rompió

El vínculo entre Fernández y la conducción de Vélez se fue deteriorando con el correr de los meses. Las charlas para renovar comenzaron antes de su grave lesión de rodilla, pero nunca encontraron punto de acuerdo. A pesar de su condición de pieza determinante en el título de la Liga Profesional 2024, el extremo llegó al 31 de diciembre sin contrato y quedó en libertad de acción.

En el último año futbolístico, más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior que lo marginó de la recta final, cerró la temporada con cinco goles y seis asistencias, números que lo posicionaron como uno de los atacantes más desequilibrantes del equipo de Liniers.

El descargo público y los nombres propios

A través de un extenso posteo, Fernández apuntó directamente contra la dirigencia actual y no evitó personalizar el conflicto. “Hoy el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar una institución tan grande”, escribió, al tiempo que relató supuestas contradicciones internas durante las negociaciones.

El futbolista sostuvo que las idas y vueltas se extendieron durante casi dos años y remarcó que incluso fue él quien tomó la iniciativa de llamar al club para renovar, pese a tener un contrato de juvenil heredado de su etapa en inferiores.

Aislamiento y final anunciado

Tras recibir el alta médica, el conflicto escaló. En agosto, Vélez anunció su apartamiento del plantel profesional y Fernández se entrenó por su cuenta, aunque acompañó al grupo en las consagraciones de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina. El silencio público se mantuvo hasta que su salida fue irreversible.

Aun así, el extremo se encargó de diferenciar: agradeció a los hinchas, empleados y compañeros, y recibió el respaldo de otros juveniles que también se marcharon en términos conflictivos, como Gianluca Prestianni y Santiago Castro.

Nuevo destino: Villarreal

Fernández se despidió de Vélez tras 48 partidos oficiales, con participación directa en el último título local, y firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031. Deberá presentarse el 2 de enero en España, donde definirá su futuro inmediato: pelear por un lugar o salir a préstamo tras varios meses de inactividad.

Su salida, cargada de tensión y declaraciones cruzadas, reabrió el debate sobre la gestión de juveniles en Vélez y dejó una herida abierta entre un talento formado en casa y una dirigencia que volvió a quedar bajo la lupa.

