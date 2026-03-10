Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Si bien se especulaba con que después de la 3° fecha, los hinchas iban a tener que pagar, el sistema seguirá siendo gratuito por un tiempo prolongado

Los hinchas de Colón no tendrán que pagar para ver a su equipo.

En las últimas horas, Claudio Tapia sacó pecho ponderando los logros de AFA en los últimos tiempos y además hizo hincapié en la televisación que viene llevando adelante LPF Play. Y una de las noticias que mayor impacto generó tiene que ver con que los hinchas de Colón y de todos los clubes del ascenso podrán seguir viendo a sus equipos de manera gratuita.

Esta noticia fue ratificada por Mario Echeverría, Secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA y Presidente de la Federación Sanluiseña, quien en diálogo con Radio Gol 96.7 se refirió a esta cuestión, confirmando la gratuidad de los partidos de ascenso, como así también de los torneos de fútbol femenino.

Así las cosas, por el momento, los hinchas sabaleros podrán seguir viendo a su equipo sin pagar, a través de la aplicación LPF Play, con la buena noticia de que todos los partidos serán televisados. Es decir, que ningún hincha, de ningún equipo del Ascenso, se quedará sin ver a su club, como sucedía antes.

"Lo que pasaba con los grandes grupos económicos es que te imponían cuándo, cómo y por cuánto renovar. Los ingresos anteriores apenas cubrían dos meses de gastos y el resto lo seguía poniendo AFA", aseguró Echeverría. Para luego resaltar que en un futuro se cobrará un monto mínimo para mantener la operatividad del sistema.