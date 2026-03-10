Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Si bien se especulaba con que después de la 3° fecha, los hinchas iban a tener que pagar, el sistema seguirá siendo gratuito por un tiempo prolongado

10 de marzo 2026 · 15:14hs
Los hinchas de Colón no tendrán que pagar para ver a su equipo.

En las últimas horas, Claudio Tapia sacó pecho ponderando los logros de AFA en los últimos tiempos y además hizo hincapié en la televisación que viene llevando adelante LPF Play. Y una de las noticias que mayor impacto generó tiene que ver con que los hinchas de Colón y de todos los clubes del ascenso podrán seguir viendo a sus equipos de manera gratuita.

Los hinchas de Colón verán a su equipo gratis

Esta noticia fue ratificada por Mario Echeverría, Secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA y Presidente de la Federación Sanluiseña, quien en diálogo con Radio Gol 96.7 se refirió a esta cuestión, confirmando la gratuidad de los partidos de ascenso, como así también de los torneos de fútbol femenino.

Así las cosas, por el momento, los hinchas sabaleros podrán seguir viendo a su equipo sin pagar, a través de la aplicación LPF Play, con la buena noticia de que todos los partidos serán televisados. Es decir, que ningún hincha, de ningún equipo del Ascenso, se quedará sin ver a su club, como sucedía antes.

"Lo que pasaba con los grandes grupos económicos es que te imponían cuándo, cómo y por cuánto renovar. Los ingresos anteriores apenas cubrían dos meses de gastos y el resto lo seguía poniendo AFA", aseguró Echeverría. Para luego resaltar que en un futuro se cobrará un monto mínimo para mantener la operatividad del sistema.

Colón hinchas LPF Play
Medrán mantiene dos incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe