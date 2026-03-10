Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Federico Gomes Gerth será operado tras romperse el ligamento cruzado anterior; Nicolás Paz sufrió un traumatismo de tobillo y son bajas en Unión.

10 de marzo 2026 · 12:46hs
Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

El plantel de Unión recibió en las últimas horas una noticia preocupante y otra algo más alentadora luego de que el club difundiera el parte médico oficial sobre las lesiones del arquero Federico Gomes Gerth y el defensor Nicolás Paz.

Según informó la institución rojiblanca, el arquero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión de gravedad que lo obligará a pasar por el quirófano en los próximos días. De acuerdo a los plazos estimados de recuperación, el guardameta tendrá entre seis y ocho meses de rehabilitación antes de poder regresar a la actividad.

Federico Gomes Gerth
Federico Gomes Gerth sufri&oacute; una grave lesi&oacute;n de rodilla y ser&aacute; baja entre seis y ocho meses en Uni&oacute;n.

Federico Gomes Gerth sufrió una grave lesión de rodilla y será baja entre seis y ocho meses en Unión.

La noticia representa un golpe duro para el jugador, que se desempeñaba como alternativa en el arco tatengue y buscaba sumar minutos durante la temporada.

Un regreso más cercano para Paz en Unión

En contrapartida, el diagnóstico del defensor Nicolás Paz es mucho más leve. El jugador sufrió un traumatismo en el tobillo derecho, por lo que deberá realizar tratamiento kinésico para recuperarse.

Desde el cuerpo médico del club estiman que, una vez superado el dolor y completado el proceso de rehabilitación, el futbolista podría volver a estar disponible en el corto plazo.

Sin minutos en la temporada de Unión

Tanto Gomes Gerth como Paz habían formado parte de distintas convocatorias del equipo en el inicio del año, aunque ninguno llegó a sumar minutos oficiales en lo que va del torneo.

El arquero integró varias veces el banco de suplentes en los primeros partidos del campeonato, mientras que el defensor también fue alternativa del plantel en diferentes encuentros.

Ahora, con el parte médico confirmado, el foco estará puesto en la recuperación de ambos futbolistas, especialmente en el caso de Gomes Gerth, quien afrontará un largo proceso de rehabilitación tras la intervención quirúrgica.

