Trump dijo que podría dialogar con el nuevo liderazgo de Irán, aunque aseguró que EE.UU. "está ganando la guerra"

El presidente estadounidense sostuvo que una eventual negociación dependerá de los términos del diálogo. También cuestionó la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo iraní tras la muerte de su padre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , insinuó este martes que podría mantener conversaciones con el nuevo liderazgo de Irán , aunque advirtió que cualquier diálogo dependerá de las condiciones en las que se plantee , en medio de la escalada bélica entre Washington, Israel y la República Islámica .

Durante una entrevista con la cadena Fox News , el mandatario reiteró que, según su información, las autoridades iraníes “tienen muchas ganas de hablar” , una versión que desde Teherán fue rechazada de manera categórica.

Consultado sobre si estaría dispuesto a negociar con Irán, Trump respondió: “Es posible”. Luego matizó: “Depende de en qué términos. Posible, solo posible… Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible”.

Balance militar

En la misma entrevista, Trump se refirió a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, iniciada el 28 de febrero, que según el Pentágono ya alcanzó más de 5.000 objetivos dentro del territorio iraní.

El mandatario sostuvo que los resultados iniciales de la ofensiva superaron las expectativas de Washington.

“El resultado tan temprano superó con creces las expectativas”, afirmó. Según explicó, los primeros ataques lograron neutralizar una parte importante del arsenal iraní.

“Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50 % de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura”, agregó.

Críticas al nuevo líder iraní

Trump también expresó su descontento con la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, durante los ataques iniciales de la guerra.

Al referirse al nuevo conductor político y religioso del país persa, el presidente estadounidense fue tajante: “No creo que pueda vivir en paz”.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, con ataques cruzados y riesgo de escalada del conflicto, una situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional.