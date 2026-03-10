Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión, que llega de tres derrotas al hilo, recibirá en el Ángel Malvicino a un rival directo en la pelea por los playoffs como La Unión de Formosa.

Unión tendrá este martes una nueva presentación en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a La Unión de Formosa desde las 21 en el Estadio Ángel Malvicino.

El encuentro contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Nicolás D'Anna y Ariel Rosas, y será televisado a través de Básquet Pass.

El equipo santafesino llega a este compromiso con la necesidad de volver al triunfo luego de tres derrotas consecutivas, dos de ellas como visitante y la última en casa frente a Quimsa. Pese a que el Tate había comenzado el año con buenas sensaciones, en los últimos encuentros no logró sostener la solidez defensiva que había sido una de sus principales virtudes.

En la tabla de posiciones, Unión ocupa actualmente el puesto 13 con un registro de 11 victorias y 13 derrotas, quedando momentáneamente fuera de los puestos de playoffs.

La gran novedad en Unión

Una de las principales novedades para este partido será la presentación del alero estadounidense Isaiah Brown, quien llegó para reemplazar al serbio Marko Lukic, recientemente operado de los ligamentos cruzados y fuera de las canchas por un tiempo prolongado.

Enfrente estará un rival que también busca consolidarse en la zona de clasificación. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte viene de caer como local ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y llega a Santa Fe con la intención de recuperar terreno.

En la tabla, La Unión se ubica noveno con 15 triunfos y 12 derrotas, en una posición expectante de cara a los playoffs y a pocas semanas de disputar la Copa Islas Malvinas.

El historial entre ambos equipos registra nueve enfrentamientos, con clara ventaja para el conjunto formoseño, que se impuso en siete oportunidades contra dos triunfos de Unión. En el cruce de esta temporada, La Unión se quedó con la victoria por 83-80 en Formosa.

Ferro defiende la punta ante Racing de Chivilcoy

El Verdolaga, líder del campeonato, vuelve a jugar en Caballito con la misión de sostener su gran presente frente a un Racing que pelea por la permanencia.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Ferro Carril Oeste recibirá a Racing de Chivilcoy desde las 21.05 en el Estadio Héctor Etchart, con televisación de DSports.

El partido contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y José Domínguez.

Ferro llega como el único líder del campeonato con un récord de 18 victorias y 8 derrotas, ratificando un gran presente en la competencia. Tras caer ante Quimsa en Santiago del Estero, el equipo de Caballito se recuperó rápidamente con un valioso triunfo frente a Olímpico de La Banda por 72-69.

El Verdolaga volverá ahora a su estadio, donde se muestra especialmente fuerte: apenas sufrió tres derrotas en toda la temporada.

Por su parte, Racing llega con un impulso anímico importante luego de vencer como local a Independiente de Oliva por 89-84.

La Academia ocupa actualmente el puesto 18 con un registro de 8 triunfos y 19 caídas y tiene como principal objetivo asegurar su permanencia en la categoría. La visita a Caballito marcará el inicio de una exigente gira que continuará en Mar del Plata frente a Peñarol de Mar del Plata.