"Trabajaba en causas judiciales pero no estaba atado a ninguna en particular", dijo Brilloni del policía asesinado

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, confirmó que el asesinato del empleado de la Agencia de Investigación Criminal fue un ataque directo hacia él. Dijo que no se conocían amenazas previas

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, se refirió este jueves al brutal crimen de un policía en pleno frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , en la zona sur de Rosario, y dijo que por el momento no está establecido el móvil del asesinato aunque no descartó que pudiera tener relación con su desempeño en la citada sección.

"Hay una investigación en curso. Cuando llegué al Hospital estaban sus camaradas, sus compañeros, dolidos y con bronca, a mí también me pasa lo mismo", expresó el ministro de Seguridad.

“Hay un secreto de sumario y una investigación en curso. Lo que puedo decir, a prima facie, es que los disparos habrían estado dirigidos exclusivamente al lugar donde él estaba”, dijo en relación a la víctima, confirmando que se trató de un ataque directo contra el agente, cuando estaba dentro de su auto en calle Lamadrid y Salva.

Contó que César Carmona “estaba hacía seis meses en la AIC pero era un policía mas antiguo que se había desempeñado en otras reparticiones" de la fuerza. “Por su perfil y su vocación investigativa fue seleccionado para trabajar allí. Su jefe le iba determinando pautas sobre causas judiciales de distinta naturaleza, podía ser homicidio, narcomenudeo, extorsiones o balaceras... pero no estaba atado a ninguna en particular”, señaló.

"Si tenía alguna investigación que pudiera tocar alguna cuestión muy sensible, yo no lo sé y no tengo por qué saberlo", aclaró.

Brilloni dijo que tampoco se cuenta con información previa como amenazas que puedan asociarse a este desenlace y anunció más seguridad para la cuadra de la Agencia. “Por la anterior balacera habíamos dispuesto un dispositivo de seguridad y esto amerita una mayor atención, ya que también hay una escuela cerca, un polo tecnológico y los vecinos también me demostraron su preocupación por lo que pasó”, cerró el ministro.

Finalmente, dio su pésame “a la familia del camarada policía” que iba a tomar servicio al momento del ataque. "Me solidarizo con el personal policial, comprendo su pesadumbre y la bronca", agrego Brilloni en diálogo con la prensa.

