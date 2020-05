Castellano: "Madelón es el mejor DT del fútbol argentino"

Hernán Castellano tuvo un recordado paso por Unión en 2000-2001, donde defendió el arco en 35 oportunidades. Símbolo de Rosario Central, donde trabaja junto a los arqueros del plantel profesional, se caracterizó en su etapa como jugador de atajar penales muy importantes, entre ellos a Diego Armando Maradona, y de haber protagonizado un increíble episodio con el exárbitro Pablo Lunati. Rifle habló del Tate, del Clásico Santafesino, de Leonardo Madelón, Nery Pumpido y Ángel Malvicino.

En la diálogo con La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe FM 101.7), Hernán Castellano, exarquero de Unión, comenzó relatando sobre su nexo con el fútbol e indicó: "Lo que más añoro es la adrenalina de entrar a una cancha y pertenecer a un grupo de futbolistas".

Inmediatamente se metió de lleno en su paso por Unión, y Hernán Castellano destacó: "El año que estuve en Unión fue uno de los mejores de mi carrera. Recuerdo que Nery Pumpido era el corazón de Unión, pocas veces vi un técnico con su manejo de grupo. También recuerdo una anécdota con Ángel Malvicino, ya que me sorprendió la primera vez que lo conocí. Me invitó un café y lo pagó él. Nunca había visto eso en un dirigente, porque todos lo anotan a la cuenta del club".

LEER MÁS: Unión se vuelve a ilusionar con los goles de Tarragona

Mientras que sobre su paso por el Tate, Rifle Castellano también agregó: "El clásico en la ciudad de Santa Fe es muy similar al de Rosario, hay mucha pasión. Cuando jugamos el clásico en cancha de Unión, se habló mucho de Cabrol, su llegada a Colón había hecho mucho ruido".

Pero no se quedó allí Hernán Castellano al hablar de Unión, ya que cuando se le hizo referencia a la gran cantidad de exjugadores de Unión que tiene Central, relató: “Leo Madelon es el mejor técnico del fútbol argentino. Le desarmaron siempre los equipos e igual los hizo funcionar".

El año 1996 es uno de los que marcó la carrera de Hernán Castellano por el penal que le atajó a Diego Armando Maradona, cuando el Diez jugaba para Boca y visitó a Central en el Gigante de Arroyito. “Cuando vi que la pelota venía hacia a mí, fue una sensación hermosa”, expresó. En la previa a ese penal, el portero le había dicho a Maradona que si metía el gol, debía regalarle su camiseta. Pese a haberle tapado el remate, el astro del fútbol se la obsequió igual, al término del encuentro. Un souvenir que el Rifle atesora en un lugar muy particular. “La tengo en una caja de seguridad. Es lo único que tengo guardado en el banco”, contó entre risas.

LEER MÁS: Eduardo Magnín, el plan B que tienen los dirigentes de Unión

Con River también tiene un episodio que todavía perdura en la memoria de muchos. Fue en el Apertura 2007, cuando Central ganaba 2 a 1 de visitante hasta que el árbitro adicionó 8 minutos y generó la reacción de Hernán Castellano. Ese día, ocupaba

image.png Hernán Castellano se fue en elogios para tres próceres de Unión: Madelón, Pumpido y Malvicino.

un lugar en el banco de suplentes, y al ver el cartel se metió dentro del campo de juego. Tuvieron que agarrarlo entre varios para que la cosa no pase a mayores. Encima el Millo llegó al empate sobre el final. El referí del encuentro era Pablo Lunati, hoy reconocido hincha de River. Si bien aclaró que no guarda ningún rencor con el ex hombre de negro, confesó que los hinchas canallas ("y los de Boca también") le siguen preguntando por qué no le pegó. "Antes el loquito era yo. Ahora el loco es Lunati. Se invirtieron los roles", sentenció.

Por último se refirió a la lucha contra el cáncer de próstata que le detectaron el año pasado y que lo obligaron a dejar de trabajar unos meses en el club rosarino. "Es un partido que estamos ganando" dijo el Rifle, que durante cinco años tendrá que hacerse controles periódicos cada tres meses. El ex arquero se mostró muy agradecido por el cariño que recibió desde que se hizo pública la noticia e incluso resaltó que hasta los hinchas leprosos dejaron de lado una rivalidad que muchas veces a traspasado los límites de la lógica. "La gente de Newell''s se me acercó a darme fuerzas. "Yo te odio, pero en esta te banco", me decían y me hacían reír. Se portaron muy bien conmigo", concluyó Hernán Castellano.