Unión se vuelve a ilusionar con los goles de Tarragona

Si bien todos los esfuerzos en Unión pasan por cerrar la contratación del reemplazante de Leonardo Madelón, donde el gran candidato es Sergio Rondina, con quien se reunieron vía Zoom este jueves y se aguarda una respuesta. Mientras tanto se abrió la chance para que los dirigentes hagan un intento para contratar a Cristian Tarragona, ya que Patronato desistió de la chance de hacer uso de la opción por su pase.

Cristian Tarragona es santafesino, fanático hincha de Unión, y en varios mercados de pases se mencionó la posibilidad de que desembarque en Unión, aunque por diferentes situaciones no se pudo cristalizar esta posibilidad y terminó llegando en Patronato, donde viene de cerrar una gran temporada.

Pero cuando todo parecía que los dirigentes de Patronato harían uso de la opción de compra para quedarse con el pase del delantero, finalmente se desistió de esta posibilidad, con lo cual los popes de Unión tienen el camino allanado para negociar con Tarragona, por quien se preguntó hace un par de semanas.

Superdeportivo de Paraná informó lo siguiente: "El presente del goleador Cristian Tarragona y sus actuaciones, sumado a la muy buena estadística de nueve goles en el torneo, envalentonaban a los directivos de Patronato para hacer un esfuerzo económico y asegurarse el 50 por ciento de la ficha del delantero, pero la situación económica cambió y hoy en medio de la pausa obligada por el coronavirus, parece que hubo marcha atrás. O al menos así lo dejó ver el gerente de la institución, Gustavo Abdala".

image.png Cristian Tarragona es fanático de Unión y Patronato no hará uso de la opción de compra.

Mientras que en otra parte se destacan más palabras del dirigente sobre la situación de Tarragona y Patronato: "El dólar sube, la plata no es la misma de aquel momento, nosotros tratamos de mantener al día el pago a los jugadores, a los empleados y no sabemos hasta cuándo habrá ingresos, por ejemplo, la televisión pagó hasta este mes y no sabemos si seguirá pagando si no hay fútbol", reconoció este jueves en diálogo con A Quien Corresponda (Radio de La Plaza, FM 94.7)".

Para más adelante, agregar: "La cifra de 350.000 dólares de la que se habló en febrero hoy se torna "inalcanzable" por calle Grella, y según Abdala "es inalcanzable" y no quieren "rifar los intereses del club por un jugador". En ese contexto, en el futuro de Tarragona se abrió un interrogante, pese a que hasta hace algunos meses varios lo veían con la camiseta roja y negra a bastones".

Y en la parte final de la nota, se indica: "Cabe destacar que Tarragona es uno de los más de 20 jugadores que se les vence el contrato el próximo 30 de junio con el elenco paranaense. Una vez que termine su vínculo con Patrón, Unión podrá negociar con el jugador y su representante para que llegue con el pase libre de cara a la primera edición de la Liga Profesional de Fútbol".