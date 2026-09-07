Brian Cuello valoró la victoria conseguida por el equipo, destacó la confianza que le brinda Leo para desempeñarse por ambos sectores de la cancha y remarcó la importancia de acercarse a los primeros puestos. Además, aseguró que el plantel cambió el chip, elevó su rendimiento colectivo y ahora busca consolidar su crecimiento, especialmente jugando ante su gente.
Cuello valoró el triunfo de Unión que fue clave para acercarse a los primeros puestos
Cuello resaltó la libertad que le dio el entrenador para atacar, celebró la respuesta del equipo y remarcó la importancia de sumar en casa.
Por Ovación
La libertad para jugar y una jugada que terminó siendo decisiva
Cuello explicó que el entrenador le da la posibilidad de desempeñarse por los dos costados y que, antes del partido, le consultó dónde prefería comenzar. El jugador eligió arrancar por la derecha y desde ese sector llegó una de las acciones importantes del encuentro.
“Leo nos da la posibilidad de hacerlo por los dos lados. Le pregunté por dónde quería empezar y me dijo que fuera por derecha. Gracias a Dios, ahí vino la jugada”, señaló.
Además, destacó el presente ofensivo del equipo y la importancia de contar con un delantero que atraviesa una buena racha goleadora. Sin embargo, puso por encima de todo la victoria conseguida.
Un triunfo para crecer y acercarse a los objetivos
El futbolista remarcó que el equipo necesitaba sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación y también para recortar distancia con el líder. En ese sentido, subrayó el valor de seguir sumando en la tabla anual y hacerse fuerte como local.
“Queríamos prendernos entre los ocho, acercarnos al puntero y en la anual es importante sumar. Tenemos que hacernos fuertes en casa, con nuestra gente”, afirmó.
Por otra parte, Cuello consideró que el plantel logró cambiar la mentalidad y mejorar su nivel, respaldando la idea del entrenador dentro de la cancha. También se refirió a su salida por molestias físicas y celebró que su compañero ingresara para convertir.
“Cambiamos el chip y pudimos empezar a crecer y levantar el nivel todos. Nosotros respaldamos a Leo en la cancha. Es paso a paso y hay que llegar con posibilidades. Se me acalambraron los gemelos, pero entró mi compañero e hizo el gol, así que estoy feliz”, cerró.