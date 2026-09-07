Cuello valoró el triunfo de Unión que fue clave para acercarse a los primeros puestos

Cuello resaltó la libertad que le dio el entrenador para atacar, celebró la respuesta del equipo y remarcó la importancia de sumar en casa.

Brian Cuello valoró la victoria conseguida por el equipo, destacó la confianza que le brinda Leo para desempeñarse por ambos sectores de la cancha y remarcó la importancia de acercarse a los primeros puestos. Además, aseguró que el plantel cambió el chip, elevó su rendimiento colectivo y ahora busca consolidar su crecimiento, especialmente jugando ante su gente.

La libertad para jugar y una jugada que terminó siendo decisiva

Cuello explicó que el entrenador le da la posibilidad de desempeñarse por los dos costados y que, antes del partido, le consultó dónde prefería comenzar. El jugador eligió arrancar por la derecha y desde ese sector llegó una de las acciones importantes del encuentro.

“Leo nos da la posibilidad de hacerlo por los dos lados. Le pregunté por dónde quería empezar y me dijo que fuera por derecha. Gracias a Dios, ahí vino la jugada”, señaló.

Además, destacó el presente ofensivo del equipo y la importancia de contar con un delantero que atraviesa una buena racha goleadora. Sin embargo, puso por encima de todo la victoria conseguida.

Un triunfo para crecer y acercarse a los objetivos

El futbolista remarcó que el equipo necesitaba sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación y también para recortar distancia con el líder. En ese sentido, subrayó el valor de seguir sumando en la tabla anual y hacerse fuerte como local.

“Queríamos prendernos entre los ocho, acercarnos al puntero y en la anual es importante sumar. Tenemos que hacernos fuertes en casa, con nuestra gente”, afirmó.

Por otra parte, Cuello consideró que el plantel logró cambiar la mentalidad y mejorar su nivel, respaldando la idea del entrenador dentro de la cancha. También se refirió a su salida por molestias físicas y celebró que su compañero ingresara para convertir.

“Cambiamos el chip y pudimos empezar a crecer y levantar el nivel todos. Nosotros respaldamos a Leo en la cancha. Es paso a paso y hay que llegar con posibilidades. Se me acalambraron los gemelos, pero entró mi compañero e hizo el gol, así que estoy feliz”, cerró.