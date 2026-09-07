Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Ariel Catinot, ex Unión e Instituto, habló del Tatengue, destacó a Menossi y analizó el puesto de volante central.

Ariel Catinot, ex jugador de Unión e Instituto, habló sobre el presente del Tatengue y recordó su paso por el club. Además, se refirió a los remates de media distancia, destacó a jugadores como Menossi y analizó la función del volante central. También contó su vínculo con Unión y adelantó que evalúa comenzar su camino como entrenador.

“Unión es mi casa deportiva”

Catinot tiene un vínculo especial con Unión. Su paso por el club no solo significó una etapa importante dentro de su carrera, sino también la posibilidad de hacerse conocido en el fútbol y construir un camino a base de esfuerzo.

“Unión es mi casa deportiva, me brindó todo y me dio la posibilidad de ser conocido en el fútbol”, reconoció el exmediocampista, quien recordó las dificultades que atravesaron durante aquella etapa.

El exjugador destacó especialmente el esfuerzo que hubo detrás de aquel proceso. “Hemos tenido nuestro mérito y nosotros no teníamos los recursos necesarios. Se hizo difícil y hubo dirigentes que nos apoyaron pagando el boleto, y eso forjaba el camino. Todo requiere de esfuerzo”, explicó.

Para Catinot, que el hincha reconozca aquel trabajo representa una satisfacción especial. “Desde mi punto de vista hemos hecho algo y que el hincha lo reconozca es gratificante”, señaló.

Su historia también tiene un capítulo en Instituto, club que le abrió las puertas para continuar su carrera. “Instituto me abrió las puertas para jugar y estoy agradecido. Donde estuve siempre di el máximo”, sostuvo.

La mirada de Catinot sobre el mediocampo y los remates

A la hora de analizar algunas características del fútbol actual, Catinot puso el foco en los remates desde afuera del área. Para el exjugador, este tipo de acciones no se pueden trabajar únicamente desde la práctica, sino que dependen principalmente de las condiciones de cada futbolista.

“Los goles de afuera del área no se practican, yo creo, en mi humilde opinión. Es la importancia del jugador”, afirmó. En ese sentido, destacó que Unión cuenta con futbolistas capaces de lastimar desde media distancia y mencionó especialmente a Menossi.

“Unión tiene buenos rematadores de media distancia como Menossi. Pasa por la característica del jugador”, explicó.

También analizó una de las posiciones que conoce especialmente: la del volante central. Catinot recordó que era un cinco posicional, encargado de mantener el orden, realizar relevos y cumplir tareas que muchas veces no son tan visibles para el hincha.

“Yo era un cinco posicional, de tener orden, cumplía con los relevos y lo que el hincha no ve. Un jugador rendidor, cubrir la espalda de los delanteros. Antes se usaba el doble cinco”, recordó.

Desde su mirada, actualmente no observa en Unión un volante central con esas características. “En Unión no veo un cinco de esas características. Tienen mucha dinámica, pero no veo un cinco posicional”, sostuvo.

Para Catinot, jugar como volante central requiere mucho más que ocupar una posición dentro de la cancha. “Tenés que hablar mucho para jugar como cinco, tenés que ordenar. Volante central, tenés que ser versátil, jugar por derecha, izquierda. La única manera de romper una táctica es gambeteando”, explicó.

Mientras continúa ligado al fútbol y sigue de cerca la actualidad de Unión, Catinot también comienza a pensar en su futuro. El exjugador contó que analiza formar un cuerpo técnico junto a Paulo Rosales para dar sus primeros pasos como entrenador.

“Lo sigo a Unión. Vamos a ver si armamos con Paulo Rosales un cuerpo técnico para empezar a dirigir”, adelantó.