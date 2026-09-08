Misael Aguirre, tras su primer gol: "Espero dejar una huella en el club"

Misael Aguirre convirtió su primer gol profesional, destacó la confianza de Madelón y los objetivos del equipo.

Misael Aguirre vivió una noche inolvidable con Unión al marcar su primer gol en Primera División. El juvenil, que llegó al club en 2024 con apenas 16 años, celebró su estreno goleador con emoción y agradecimiento. Después del triunfo, destacó la confianza de Madelón, el acompañamiento de sus compañeros y el respaldo permanente de su familia en este camino .

El primer gol y una dedicatoria muy especial

“Nunca me imaginé que mi primer gol en Primera iba a ser con zurda, pero bienvenido sea”, contó Aguirre después del partido, todavía emocionado por haber cumplido uno de los grandes sueños de cualquier futbolista.

El delantero recordó especialmente a su padre, quien estuvo presente desde sus primeros pasos en el fútbol. “La camiseta del primer gol como profesional va a ser para mi viejo, que es el que siempre estuvo, confió en mí y estuvo cuando empecé a jugar a la pelota”, expresó.

Aguirre llegó a Unión en abril de 2024, cuando tenía apenas 16 años. Desde entonces atravesó el proceso formativo hasta alcanzar el plantel profesional y ahora empieza a disfrutar de sus primeras grandes experiencias en Primera.

“Estoy muy agradecido al club por las oportunidades y espero dejar una huella en el club”, manifestó el juvenil, que también dedicó este momento a toda su familia.

La confianza de Madelón y el sueño de una copa

El crecimiento de Aguirre se da dentro de un plantel donde los juveniles tienen cada vez mayor protagonismo. El futbolista destacó la confianza que reciben por parte del entrenador y la preparación que realizan para aprovechar cada oportunidad.

“La verdad, la mayoría que estamos en el plantel somos pibes que vienen de Reserva. Leo confía en nosotros y siempre nos da oportunidades. Nosotros estamos preparados para jugar y tratamos de aprovecharlo al máximo”, explicó.

La aparición de los futbolistas formados en el club se convirtió en una de las características de este Unión, que encuentra respuestas en jugadores jóvenes en medio de un proceso de crecimiento colectivo.

Pero el objetivo del plantel va más allá de los buenos resultados recientes. Aguirre contó que el grupo ya se planteó una meta concreta para lo que resta de la temporada: “El plantel se puso varios objetivos. Uno era sumar para entrar a una copa internacional”.

El delantero también dejó claro que el momento que atraviesa no lo vive solamente como un logro individual. “Este momento se lo dedico a mi familia”, afirmó, sintetizando el acompañamiento que recibió durante todo su recorrido.

Aguirre llegó al club siendo un adolescente y, poco más de dos años después, consiguió convertir su primer gol en la máxima categoría. Ahora buscará sostener el crecimiento, seguir aprovechando las oportunidades y devolver dentro de la cancha la confianza que Unión depositó en él.

El zurdazo que terminó en gol ya forma parte de su historia personal. La camiseta tendrá un destinatario especial, su familia será parte de la celebración y el objetivo colectivo seguirá siendo el mismo: que Unión continúe sumando y pueda meterse en una copa internacional. Para Aguirre, mientras tanto, comienza una nueva etapa con un sueño todavía mayor: dejar su propia huella con la camiseta rojiblanca.