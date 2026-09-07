El minuto a minuto de Unión ante Instituto

Unión gana 3-1 ante Instituto con goles de Cuello, Tarragona y Aguirre, en el 15 de Abril, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Unión llega a este partido luego de una goleada por 4-1 ante Sarmiento en el 15 de Abril. Madelón no podrá contar con Maizon Rodríguez quien fue transferido a Rusia y tampoco con Luna Diale por lesión. El técnico de Unión hizo dos modificaciones obligadas: Tomás Fagioli ingresa por Maizon Rodríguez e Ignacio Malcorra por Mauro Luna Diale.

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Comenzó el partido en el 15 de Abril entre Unión e Instituto

Unión ya disputa su partido ante Instituto en el estadio 15 de Abril, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El Tatengue recibe a la Gloria, que llega como puntera y el equipo de Madelón, viene de golear 4-1 a Sarmiento, en busca de continuar con su buen momento futbolístico.

1T 12': Unión se salva y manda la pelota al córner

Emilio Giaccone apareció justo a tiempo para despejar la pelota y evitar el peligro. Será tiro de esquina para Instituto.

1T 13': Gol de Instituto

Mosevich pone el 1-0 ante Unión. Tras un centro de Alex Luna desde el tiro de esquina, el defensor apareció para abrir el marcador en el 15 de Abril.

¡Gol de Unión! El Tatengue empata el partido 1-1 ante Instituto

Unión aprovechó los espacios y logró llegar al empate frente a la Gloria. El equipo de Madelón reaccionó y puso el 1-1 en el 15 de Abril, con gol de Cuello con un centro de Pintado.

28' 1T: Unión se salva y vuelve a despejar

Juan Pablo Ludueña apareció justo a tiempo para despejar una pelota peligrosa dentro del área y evitar que Instituto pudiera generar una situación clara de gol. La jugada terminó en tiro de esquina para la Gloria, que vuelve a buscar sobre el área del Tatengue.

33' 1T: Unión resiste y mantiene el empate ante Instituto

Instituto volvió a acercarse al arco del Tatengue y Gustavo Abregú probó con un remate desde afuera del área, pero la pelota se fue desviada. Unión aguanta el tramo final del primer tiempo y busca mantener el 1-1 en el 15 de Abril.

¡Final del primer tiempo! Unión reaccionó y se va al descanso 1-1 ante Instituto

El Tatengue comenzó abajo en el marcador, pero logró reaccionar y encontró el empate a los 25 minutos a través de Brahian Cuello. Unión terminó mejor y se va al entretiempo con la ilusión de dar vuelta la historia en el complemento.

¡Comenzó el segundo tiempo! Unión empata 1-1 ante Instituto

El Tatengue vuelve a la cancha para disputar el complemento ante la Gloria. Con el gol de Brahian Cuello, Unión logró reaccionar en el primer tiempo y ahora buscará dar vuelta el resultado para quedarse con los tres puntos ante el puntero.

4' 2T: ¡Gol de Unión! Cristian Tarragona da vuelta el partido ante Instituto

El delantero apareció a los cuatro minutos del segundo tiempo y, con un preciso cabezazo, puso el 2-1 para el Tatengue. Unión reaccionó y ahora gana de manera parcial ante el puntero en el 15 de Abril.

6' 2T: Unión va por más y vuelve a exigir a Ledesma

Marcelo Estigarribia probó al arco buscando ampliar la ventaja del Tatengue, pero Marcos Ledesma respondió con seguridad y rechazó el remate. Unión arrancó el complemento con todo y ya busca el tercero ante Instituto.

12' 2T: Unión busca el tercero y Pintado estuvo cerca

Juan de Dios Pintado recibió la pelota y probó con un remate buscando ampliar la ventaja del Tatengue. Sin embargo, el disparo se fue apenas desviado y terminó afuera. Unión sigue presionando y quiere liquidar el partido ante Instituto.

29' 2T: ¡Gol de Unión! Aguirre pone el 3-1 y el Tatengue estira la ventaja ante Instituto

Unión vuelve a golpear en el 15 de Abril. Aguirre apareció para marcar el tercero tras una gran asistencia de Menossi y desatar la fiesta en Santa Fe. El Tatengue gana 3-1 y se encamina a quedarse con una victoria clave ante el puntero.

41' 2T: Instituto descuenta

De la Fuente apareció en el tramo final del partido y marcó el 3-2 ante Unión. El Tatengue sigue arriba en el marcador, pero la Gloria volvió a meterse en partido y los últimos minutos prometen ser de máxima tensión.

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Formaciones

Unión: 21. Matías Mansilla; 15. Juan Pintado, 44. Tomás Fagioli, 26. Juan Pablo Ludueña y 18. Lucas Ayala; 22. Brahian Cuello, 5. Lucas Menossi, 8. Emilio Giaccone e 10. Ignacio Malcorra; 19. Marcelo Estigarribia y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Instituto: 29. Marcos Ledesma; 6. Fernando Alarcón, 26. Leonel Mosevich y 30. Jonathan Galván; 44. Giuliano Cerato, 55. Gustavo Abregú, 15. Matías Gallardo y 3. Diego Sosa; 20. Jhon Córdoba, 17. Matías Tissera y 10. Alex Luna. DT: Diego Flores.

Cambios: Lázaro x Córdoba (I); Tissera x Guerra (I); Emilio Giaccone x Joaquín Mosqueira (I)

Amonestados: Giaccone (U); Alarcón (I); Gallardo (I).

Estadio : 15 de Abril

Árbitro : Nicolás Lamolina