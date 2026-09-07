El uno por uno de Unión en la victoria frente a Instituto

El Tate logró un triunfazo ante el elenco cordobés y la figura del partido terminó siendo Brahian Cuello con un gol de cabeza y una asistencia

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Instituto.

Matías Mansilla (5): Si bien no tuvo responsabilidades en los goles, la realidad es que le terminaron marcando dos. Lo mejor del arquero de Unión esta vez estuvo en el juego aéreo a la hora de salir a cortar.

Juan de Dios Pintado (7): Otro gran partido del lateral uruguayo, es clave a la hora de pasar al ataque, centro perfecto para el gol de cabeza de Cuello y además inició la jugada del segundo gol, es veloz y decisivo cuando encara.

Tomás Fagioli (5): Comenzó con algunas dudas y luego se fue acomodando, terminó redondeando un partido discreto en el que buscó no complicarse.

Juan Pablo Ludueña (6): Firme y expeditivo, puede tener errores en la salida o cuando debe jugar el balón, pero lo compensa con actitud y determinación a la hora de marcar.

Lucas Ayala (6): Tiene apenas 19 años, pero juega con oficio y aplomo. No comete errores y eso es una virtud, hace la simple y prioriza el aspecto defensivo cuidando su lateral.

Brahian Cuello (8): La figura de Unión, marcó el primer gol con un cabezazo ingresando por el segundo palo y le metió un centro bárbaro a Tarragona para el segundo del Tate. Corrió y desequilibró hasta que salió reemplazado.

Lucas Menossi (6): Clave en el tercer gol, asistiendo a Aguirre con un sutil pase. Es un jugador de buen pie, que llegó a este partido con lo justo y se notó, ya que no pisó tanto el área rival.

Emilio Giaccone (5): Fue amonestado en el primer tiempo y eso hizo que fuera reemplazado en el segundo. Por momentos le costó el partido, pero mostró mucha entrega y despliegue para correr y meter.

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Ignacio Malcorra (5): No estuvo tan participativo en los metros finales, por momentos retrocedió más de lo que atacó, hizo un trabajo más en función del equipo que para destacarse en lo individual.

Marcelo Estigarribia (5): Nunca se le podrá reprochar falta de actitud, pero está claro que le cuesta imponerse en ataque. Un remate al primer palo que terminó tapando el arquero rival.

Cristian Tarragona (7): Golazo de cabeza para ratificar que atraviesa un excelente momento, aguantó de espaldas, jugó a un toque exigió siempre, pero de manera infantil se hizo expulsar por un codazo.

Ignacio Mosqueira (5): Ingresó para jugar la última media hora y se notó cierta falta de ritmo, de todos modos lo suplió con ganas y actitud para correr a todos en el medio.

Misael Aguirre (-): Marcó su primer gol en Primera División, notable definición aguantando la pelota con el pecho y metiendo un furibundo zurdazo al ángulo. Un gol que seguramente le dará confianza para lo que viene.

Eric Ramírez (-): Ingresó a correr y pelear por todo el frente de ataque, no le quedó ninguna para definir, pero no dejó de presionar la salida del equipo rival.

Nazareno Fazzi (-): Hizo su debut con la camiseta rojiblanca, ingresó para jugar tiempo de descuento en lugar de Juan de Dios Pintado y tuvo un par de acciones en las que logró rechazar el balón.

Mateo Peresutti (-): Ingresó junto con Fazzi, cuando el equipo aguantaba el resultado en los minutos finales y se posicionó como volante central al lado de Mosqueira.