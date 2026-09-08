Madelón, luego de la victoria de Unión: "Nada es casualidad, es causalidad"

Madelón destacó el crecimiento de los juveniles, el carácter ante el puntero y la eficacia de Unión, que suma confianza mientras arma un equipo competitivo.

Unión derrotó al puntero, mostró carácter y volvió a dejar señales de crecimiento en una construcción que exige paciencia. El entrenador valoró especialmente el aporte de los juveniles y la respuesta colectiva en un partido intenso, donde el equipo fue práctico, ganó las segundas pelotas, aprovechó sus oportunidades y después supo defender con orden hasta el final con mucha convicción.

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Los chicos, una apuesta que empieza a dar frutos

Madelón reconoció que el trabajo con los juveniles es una tarea compleja y que requiere tiempo para que los nuevos futbolistas puedan adaptarse al ritmo del plantel profesional. “Lo de los chicos es una tarea difícil que estamos haciendo, no es fácil, uno sufre mucho porque hay que implementar cosas nuevas, que los jugadores que vienen entiendan”, explicó.

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En ese proceso, destacó el acompañamiento del cuerpo técnico y el crecimiento de jugadores como Fazzi, Misael, Giaccone y Ayala. “Por suerte estamos con Triunfini trabajando por eso. Fazzi, Misael, Giaccone, Ayala, está bueno porque los teníamos al lado y fueron aprendiendo”, señaló.

El debut de Fazzi fue uno de los puntos que más valoró. El juvenil afrontó el partido con una presión importante, pero respondió en un contexto exigente. “Me gustó mucho el debut de Fazzi. El pibe estaba emocionado porque había una presión tremenda, el equipo ganó y estuvo bueno. Yo los valoro a todos”, sostuvo Madelón.

También destacó el entendimiento entre Fagioli y Ludueña y consideró que los resultados ayudan a consolidar la apuesta por los futbolistas surgidos desde abajo. “Fagioli se complementó con Ludueña. Con un resultado, cuando pones pibes, los resultados acompañan”, afirmó.

El entrenador valoró especialmente el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores. “Lo bueno que me incentiva es que hay un cimiento de jugadores muy bueno. Todo lo que es Reserva hay mucha gente que trabaja en silencio y eso hace que me pueda quedar”, manifestó.

Un equipo práctico que busca hacerse fuerte

Más allá de la presencia de los juveniles, el triunfo ante el puntero dejó conforme a Madelón por la manera en que Unión resolvió un partido complicado. “Hoy fuimos un equipo eficaz, no nos sobró”, analizó, y agregó: “Es un equipo más práctico y eficaz”.

El técnico explicó cuál fue la clave para quedarse con los tres puntos: “El que ganaba con las segundas pelotas se quedaba con el partido y así fue”. Además, remarcó que el equipo supo aprovechar los errores del rival: “Les dije que juguemos con el error de ellos, pegamos divididas, ganamos terreno y así han venido los goles”.

Después de conseguir la ventaja, Unión también tuvo que defender. “Cuando llegamos hicimos los goles y después defendimos como había que defender”, afirmó Madelón, quien resaltó el carácter mostrado por sus dirigidos. “Hoy puso corazón y eso alegra a los hinchas”, agregó.

El entrenador también se refirió a la situación de Tarragona y a las decisiones tomadas por el VAR. “Nos deja mal lo de Tarra, son esas explosiones de VAR”, expresó. Sobre la jugada del gol de Instituto, consideró que “había infracción”, aunque también valoró el trabajo del árbitro: “A Lamolina le avisaron del VAR y cuando te llaman es difícil. Dirigió bien”.

De cara a lo que viene, Unión deberá afrontar un nuevo compromiso en Córdoba. El objetivo será trasladar esta evolución a condición de visitante y convertirse en un equipo más duro fuera de casa. “Hay que ir a Córdoba a trabajar el partido, hay que hacernos duros de visitantes”, sostuvo.

En cuanto a las alternativas ofensivas, mencionó a Misael, La Perla y Estigarribia. “Tenemos a Misael, que jugó de delantero, está La Perla y Estigarribia. Obiambete para los rivales es un peso importante”, explicó.

También habló sobre la llegada de Tobías Rubio, quien se sumará al plantel. “Tobías ha jugado en Racing y Defensa, sabe jugar de 2 y 4, entiende la línea de cinco. Es un elemento más, es un pibe que viene de un club grande”, señaló.

Madelón pidió, además, no perder de vista que el equipo todavía está en construcción. “Hay que ir paso a paso, no hay que quedarse con esos tres partidos, hay que seguir creciendo como equipo”, afirmó.

El entrenador cerró su análisis destacando el compromiso diario del grupo y el trabajo que existe detrás de los resultados. “La sensación que tengo es que hay mucho entrenamiento, trabajo, responsabilidad. Estamos todos los días pensando en Unión, cómo podemos mejorar. Nada es casualidad, es causalidad”.

Y dejó una definición que resume el espíritu que pretende para su equipo: “Es un equipo generoso, humilde, compacto. Tiene la intención de ganar y vamos bien”.

El triunfo ante el puntero aparece así como otro paso dentro de un proceso que Madelón pretende construir sin apuros. Con juveniles que empiezan a ganarse un lugar, incorporaciones que suman alternativas y un equipo que busca ser cada vez más práctico, Unión encontró motivos para ilusionarse. Ahora, el desafío será sostener ese crecimiento y demostrar que esta evolución también puede trasladarse lejos de casa.