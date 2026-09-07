Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

La derrota ante Morón obligó a cambiar el chip rápidamente y Colón ya piensa en Godoy Cruz, que lo superó en la tabla, con el plan de viaje

El cachetazo del sábado todavía duele, pero el calendario no da margen para quedarse demasiado tiempo mirando hacia atrás. Colón necesita reaccionar y tendrá el próximo domingo, desde las 18, en Mendoza , una oportunidad inmejorable para hacerlo ante Godoy Cruz .

Justamente el Tomba aprovechó la caída del Sabalero para pasarlo en la tabla, por lo que este encuentro aparece como otra prueba directa en la carrera por terminar lo más arriba posible. Hay algo más en juego. Después de mostrar ante Morón una versión que dejó demasiadas dudas, Colón tendrá que demostrar carácter lejos del Brigadier López y ante un rival de jerarquía. Será una buena medida para saber cuánto quedó del golpe.

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¿Colón adelanta el viaje a Mendoza?

Mientras el plantel empieza a enfocarse en el próximo compromiso, en paralelo se termina de definir cómo será el traslado hacia Mendoza. La alternativa habitual es el avión, pero el elevado costo que representa en este momento hace que esa posibilidad pierda fuerza. todo indica que la delegación viajaría en colectivo. De confirmarse, la partida sería el viernes por la noche para llegar con anticipación y afrontar el partido del domingo.

Hay chances de que Colón viaje en colectivo a Mendoza.

Colón no puede elegir el escenario ni el rival. Sí puede elegir cómo responder. Después de perder una oportunidad importante frente a Morón, Mendoza aparece como el lugar indicado para demostrar que el golpe no lo dejó en el piso.