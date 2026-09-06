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Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Fue realizado en calle Manuel Leiva al 3500 del barrio Adelina Centro de la ciudad de Santo Tomé, al cabo de dos meses de investigaciones. Pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a las dos principales investigadas, R. B. C., de 26 años, y R. C. G., de 30, y les incautaron 186 envoltorios de cocaína y más de medio millón de pesos durante un allanamiento.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de septiembre 2026 · 10:21hs
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Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Este fin de semana, en la ciudad de Santo Tomé, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a dos mujeres identificadas como R. B. C., de 26 años, y R. C. G., de 30 años, como corolario de una investigación durante varios meses por la presunta venta minorista de estupefacientes. Colaboraron en la irrupción en el inmueble oficiales especialistas de la Policía de Acción Táctica (PAT) y perros adiestrados para el hallazgo de narcóticos. Secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos usados para el fraccionamiento de las drogas.

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Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Elementos probatorios incriminantes

Durante el allanamiento, los pesquisas requisaron cada una de las dependencias del inmueble y secuestraron 186 envoltorios con cocaína, con un peso total de 42 gramos; cuatro teléfonos celulares; recortes de papel; paquetes vacíos de papel glacé y 553.800 pesos en efectivo.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y estos hicieron lo propio con el fiscal Manuel Cecchini, de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que las dos mujeres aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que fueran llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, identificadas y alojadas en una dependencia policial, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Antinarcóticos N.º 14.239.

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