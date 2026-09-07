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Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión recibe a Instituto por la fecha 8 del Clausura en un 15 de Abril que se prepara para una noche especial y los hinchas tatengues ya viven la previa.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 20:21hs
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Los hinchas de Unión se encuentran en las inmediaciones del 15 de Abril

UNO SANTA FE-José Busiemi

Los hinchas de Unión se encuentran en las inmediaciones del 15 de Abril, en la previa del partido ante Instituto. 

Unión e Instituto no jugarán solamente por tres puntos: el encuentro en el 15 de Abril tendrá un condimento especial por el presente de la Gloria, que llega como líder del Torneo Clausura y por la goleada pasada del Tate ante Sarmiento y los hinchas tatengues ya comenzaron a vivir una previa cargada de ilusión.

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El 15 de Abril empieza a teñirse de rojo y blanco

Desde temprano, los alrededores del estadio comenzarán a tener el movimiento habitual de las grandes jornadas. Los hinchas de Unión se prepararán para compartir la previa, encontrarse con amigos, familias y compañeros, y disfrutar de esas horas que también forman parte de la experiencia de ir a la cancha.

De a poco, las camisetas rojiblancas empezarán a ganar protagonismo en las calles cercanas al 15 de Abril. Algunos llegarán con tiempo para vivir cada momento de la previa, mientras que otros elegirán acercarse sobre la hora, pero todos con la misma expectativa de acompañar al equipo.

La noche tendrá además un atractivo especial por la presencia de Instituto. La Gloria llega como puntera del campeonato y viene de conseguir una contundente victoria por 4-1 ante Sarmiento, por lo que el partido despertó una expectativa todavía mayor entre los hinchas.

El 15 de Abril volverá a ser el punto de encuentro para el pueblo tatengue. Banderas, camisetas, bombos y cánticos buscarán darle color a una jornada en la que la gente tendrá nuevamente su propio partido.

Los hinchas tatengues, protagonistas de la previa

Con el correr de las horas, el estadio comenzará a llenarse y el clima irá creciendo. La previa tendrá como protagonistas a los hinchas de Unión, que buscarán acompañar al equipo desde antes del comienzo y transformar las tribunas en una verdadera fiesta rojiblanca.

Cada llegada al estadio tendrá su propia postal. Familias caminando rumbo a la cancha, grupos de amigos compartiendo la espera y camisetas de Unión apareciendo por distintos sectores serán parte de una tarde que tendrá al 15 de Abril como escenario principal.

Unión e Instituto se preparan para un duelo importante por la octava fecha del Clausura, mientras que en las calles y en las tribunas el pueblo tatengue volverá a demostrar que la previa también es parte de la fiesta. El 15 de Abril espera una noche de mucho color, pasión y acompañamiento.

Unión previa 15 de Abril
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