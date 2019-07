La semana arrancó con importantes novedades en Unión. Se sumó a la par del plantel la nueva incorporación, el lateral derecho Ezequiel Bonifacio proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata, y también sorprendió la presencia del arquero Matías Castro.

No se movió con los profesionales sino que lo hizo con la reserva, cuyo flamante conductor es Marcelo Mosset tras la determinación de no renovar contrato con Eduardo Magnín. Con la salida de Nereo Fernández, muchos pensaban que era la gran oportunidad para el uruguayo, que encontró en Temperley la continuidad que en Santa Fe no pudo. Sin embargo, el arribo de Sebastián Moyano y la determinación de darle la rodaje a Marcos Peano atentaron con esto.

Tanto es así como empezó a escuchar otras propuestas, entre ellas una de continuidad en el Gasolero, que lo considera importante para ir en busca del ascenso a la Superliga. Fue así como se dio cuenta que su situación en el Tate no cambiaría y aceptó quedarse en Buenos Aires, pero antes tenía que su desvinculación.

Su representación quería cristalizar su salida definitiva cristalizando la rescisión de un contrato que expiraba en junio de 2020. El club tenía intensiones de prestarlo o, por lo menos, recibir un dinero a cambio para facilitar su partida. Eso generó algunas diferencias que demoraron un poco todo. Aunque como la relación siempre fue amena y cercana, las partes se pusieron de acuerdo y el golero quedó con el pase en su poder.

Hoy el que pita para arrancar siendo titular es Moyano ante la lesión de Peano, que estará inactivo durante 21 días con una férula en el brazo producto de la fractura que sufrió en el pulgar derecho. De esta manera el que sería el tercero en el orden es Alan Sosa, sacando a Joaquín Papaleo, que no será tenido en cuenta y tiene chances de emigrar a Santamarina de Tandil.

Todavía esto no se concretó a raíz de algunas cuestiones económicas. Una chance es finalizar también su contrato y otra costear una parte de su sueldo a medias, ya que el elenco del ascenso no puede afrontar su remuneración. Algunos piensan que podría quedarse a pelearla, pero es más que nada una especulación que algo firme.

Será cuestión de ver cómo siguen los días en el campamento rojiblanco, más que nada respecto al resto de las incorporaciones que quiere el DT.