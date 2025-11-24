¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

Para el cruce de playoffs ante Gimnasia (LP), el 15 de Abril fue escenario de un recibimiento impactante de los hinchas de Unión. Video

Unión vivió una de esas noches que quedan guardadas para siempre. En el cruce de playoffs del Clausura ante Gimnasia (LP) , el 15 de Abril fue escenario de un recibimiento impactante, de esos que sorprenden incluso a quienes están acostumbrados a la pasión de los hinchas.

La postal del ingreso de los equipos al campo de juego dejó a todos atónitos: color, ruido, humo, luces y una energía que recorrió cada sector del estadio.

Desde temprano, la previa había marcado un clima especial. Los hinchas armaron una colecta que rápidamente tomó fuerza y se transformó en el motor de un show que dio qué hablar. La ilusión se organizó desde abajo, con el aporte de miles que querían que esta noche fuera distinta. Y lo lograron.

Cuando los equipos salieron al campo, el estadio estalló. El 15 de Abril se encendió como pocas veces: un mar rojo y blanco, la música de la hinchada retumbando y la sensación de estar viviendo un espectáculo que trascendía el partido. Para muchos, fue uno de los recibimientos más impactantes de los últimos años.

Las imágenes hablan por sí solas. El país pudo ver, una vez más, lo que significa Unión para su gente y qué tan profundo es el sentimiento por los colores. No fue solo un recibimiento: fue una declaración de identidad, un grito de apoyo y un empujón emocional en un cruce crucial.

El recibimiento de los hinchas de Unión

Embed