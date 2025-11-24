Uno Santa Fe | Unión | Unión

El hincha de Unión volvió a marcar la diferencia con su pasión para el partido ante Gimnasia

Los hinchas de Unión le pusieron color y calor al partido ante Gimnasia (LP) por los playoffs del Clausura. Las mejores postales

24 de noviembre 2025
El hincha de Unión volvió a marcar la diferencia con su pasión para el partido ante Gimnasia

La expectativa estaba instalada desde hacía días, pero este lunes feriado lo confirmó: el 15 de Abril volvió a latir como en las grandes noches. Unión recibía a Gimnasia (LP) por los octavos de final del Clausura y el hincha hizo lo que mejor sabe hacer: darle color, vida y mística a su casa.

Desde temprano, el movimiento alrededor del estadio fue una postal inconfundible. Familias, grupos de amigos, banderas al viento y esa mezcla de ansiedad y fe que solo el hincha puede combinar. La clasificación ya no se vivía desde la urgencia de asegurar la permanencia, sino desde un deseo distinto: animarse a mirar más arriba, a pelear, a soñar.

El feriado ayudó a que muchos iniciaran la previa con tiempo, recuperando esos rituales que forman parte del ADN tatengue: la caminata por Cándido Pujato, los bombos que marcan el paso, los colores rojo y blanco que tiñen cada rincón, los abrazos espontáneos y la promesa tácita de acompañar hasta el final.

Ahí estuvo la cámara de UNO Santa Fe, testigo privilegiada de esos instantes que construyen la identidad de una hinchada única. Los chicos pintados, los trapos que cuentan historias, las sonrisas nerviosas, la fila eterna para entrar a la tribuna y el grito a flor de piel.

Las fotos de los hinchas de Unión

hinchas Unión 8
hinchas Unión 7
hinchas Unión 5
hinchas Unión 4
hinchas Unión 3
hinchas Unión 2
hinchas Unión 1
Unión Gimnasia Clausura
